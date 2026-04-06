คิโยซากิเตือนระบบเศรษฐกิจพัง ชี้ทางรอดที่ "บิทคอยน์ ทองคำ เงินแท้"

โรเบิร์ต คิโยซากิ ผู้เขียน "Rich Dad Poor Dad" ออกโรงเตือนว่าฟันเฟืองเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนมากว่า 50 ปีกำลังหมุนเต็มรอบ พร้อมชี้ว่าระบบเกษียณแบบดั้งเดิมกำลังพังทลาย และเรียกร้องให้นักลงทุนหันหน้าเข้าหาบิทคอยน์ ทองคำ และเงิน ในฐานะ "เงินที่แท้จริง" ก่อนที่ฟองสบู่ทางการเงินจะแตกกระจาย ขณะที่ข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์คริปโตชี้สัญญาณแง่ลบต่อบิทคอยน์พุ่งสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ แต่นักวิเคราะห์กลับมองว่านี่อาจเป็น "สัญญาณกลับตัว" ในเชิง Contrarian
ลูปลงทุนปี 2517 จุดพลิกโฉมที่กำลังทวงหนี้คืน
คิโยซากิโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยชี้ไปที่ปี 2517 ในฐานะ "จุดเปลี่ยน" ครั้งประวัติศาสตร์ที่ได้ปรับโฉมทั้งระบบเงินตราและระบบเกษียณอายุของสหรัฐอเมริกาไปพร้อมกัน เขาระบุว่าการที่สหรัฐเคลื่อนตัวเข้าสู่กรอบ "เปโตรดอลลาร์" ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่กระทบต่อระบบบำนาญ ได้ปูรากฐานให้แก่แรงกดดันทางการเงินที่กำลังระเบิดออกมาในวันนี้
"วงรอบปี 2517 วนกลับมาอีกครั้งนึงแล้ว" คิโยซากิกลาวใน X นอกจากนี้เขายังเชื่อมโยงภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ด้านพลังงาน เข้ากับวิวัฒนาการของเงินดอลลาร์ภายหลังยุคมาตรฐานทองคำสิ้นสุดลง
ขณะเดียวกันเขายังอ้างถึงการผ่านกฎหมาย Employee Retirement Income Security Act ซึ่งนำกฎเกณฑ์ใหม่มาใช้กับแผนบำนาญ และเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ไปสู่ระบบออมเพื่อเกษียณที่ผูกติดกับตลาดทุน
จากบำนาญ สู่ความเสี่ยงที่ "ปัจเจกต้องแบกรับเอง"
ในสายตาของคิโยซากิ การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวได้แทนที่รายได้ตลอดชีวิตที่แรงงานเคยได้รับประกันไว้ ด้วยระบบอย่าง 401(k) และบัญชีออมทรัพย์เพื่อการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผลักภาระความเสี่ยงมาตกอยู่ที่ตัวบุคคลแทน
"คนรุ่น Baby Boomer จำนวนมากจะค้นพบในไม่ช้าว่าตนเองไม่มีรายได้เลยเมื่อหยุดทำงาน" คิโยซากิเตือน พร้อมย้ำจุดยืนที่ยึดถือมาตลอดว่า ทางออกอยู่ที่การสร้างความรู้ทางการเงินและหันมาถือครองสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำ เงิน และบิทคอยน์ ในฐานะ "เงินที่แท้จริง"
บิทคอยน์ 750,000 ดอลลาร์ หลังฟองสบู่แตก
เมื่อเดือนที่ผ่านมา คิโยซากิออกมาเตือนว่า "การแตกของฟองสบู่" ครั้งใหญ่ทางการเงินอาจกำลังใกล้เข้ามา และวิกฤตดังกล่าวอาจเป็นตัวจุดชนวนให้ราคาสินทรัพย์หายากอย่างบิทคอยน์พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเขาประเมินว่าบิทคอยน์อาจแตะระดับ 750,000 ดอลลาร์ภายใน 1 ปีหลังจากเกิดวิกฤต
อย่างไรก็ตามมุมมองดังกล่าวมีรากฐานมาจากพลวัตของปริมาณเงินทั่วโลกที่ขยายตัว ซึ่งในอดีตมักผลักดันความต้องการสินทรัพย์ที่มีจำนวนจำกัด ในช่วงปี 2563-2564 สภาพคล่องที่ท่วมระบบสอดคล้องกับการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของทั้งหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ คิโยซากิคาดว่าหลังจากภาวะตกต่ำครั้งหน้า ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย และทองคำเองก็อาจพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน
แรงขายบิทคอยน์พุ่งสูงสุด แต่นักวิเคราะห์ชี้ "สัญญาณกลับตัว"
ในด้านอารมณ์ตลาด ข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์คริปโต Santiment เปิดเผยว่า ความเชื่อมั่นเชิงลบต่อบิทคอยน์ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยอัตราส่วนระหว่างความคิดเห็นเชิงบวกต่อเชิงลบในโซเชียลมีเดียชั้นนำร่วงลงมาอยู่ที่ 0.81 สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศที่ขาดความเชื่อมั่นในหมู่ผู้เล่นในตลาดอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม Santiment ชี้ให้เห็นว่าตัวเลขดังกล่าวอาจส่งสัญญาณในเชิง Contrarian กล่าวคือ ในทางประวัติศาสตร์ ตลาดมักเคลื่อนไหวสวนทางกับความคาดหวังของมวลชน ซึ่งหมายความว่าความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนที่พุ่งสูงในระดับนี้ อาจเป็นสัญญาณนำหน้าของการฟื้นตัวของราคาก็เป็นได้