กสิกรฯให้กรอบ SET สัปดาห์นี้ 1,410-1,500 จุด เกาะติดเงินเฟ้อไทย-รัฐบาลแถลงนโยบาย-สถานการณ์ ตอ.กลาง

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า สัปดาห์นี้ (6-10 เม.ย. 2569) ดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่ 1,430 และ 1,410 จุด
ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,480 และ 1,500 จุด ตามลำดับ
โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมี.ค. ของไทย การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางและทิศทางเงินทุนต่างชาติ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ดัชนีราคา PCE/Core PCE เดือนก.พ. ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมี.ค. ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2568 บันทึกการประชุมเฟดและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนก.พ. ของยูโรโซน ดัชนี PMI ภาคการบริการเดือนมี.ค. ของยูโรโซนและอังกฤษ ตลอดจนดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนมี.ค. ของจีน
ในวันศุกร์ที่ 3 เม.ย. 2569 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,454.00 จุด เพิ่มขึ้น 0.48% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 62,041.86 ล้านบาท ลดลง 4.69% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai ลดลง 0.35% มาปิดที่ระดับ 216.70 จุด