เจาะ 11 หุ้นน้ำมัน ตัวไหนแรง-ร่วงสุด? หลังสงครามอิหร่าน ทำวิฤกติพลังงาน!

สงครามตะวันออกกลางที่ผ่านมาเกิน 1 เดือนแล้ว ยังไม่สัญญาณที่ชัดแจนว่าจะมีการเจราจาสันติภาพ และการปิดช่องแคบฮอร์มุซผลักดันราคาน้ำมันพุ่งสูงและสร้างวิกฤตพลังงาน วันนี้จะไปเจาะ 11 หุ้นน้ำมัน ผลตอบแทนราคาตัวไหนแรง-ร่วงสุด? โดยเรียงจากบวกมากสุดลงไป
1.PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่เกิดสงคราม ราคา +24.78% ,ก่อนสงคราม (27 ก.พ.) ปิด 28.25 บาท ล่าสุด 3 เม.ย.ปิด 35.25 บาท เพิ่ม 7.00 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +67.86%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน +6.82%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 37.50/14.20 บาท,ค่า P/E -เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 1.42%,PTTGC กำไรมีแนวโน้ม “Turnaround ปี 2569” นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้ OUTPERFORM
2.IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เกิดสงคราม ราคา +21.13% ,ก่อนสงคราม (27 ก.พ.) ปิด 1.42 บาท ล่าสุด 3 เม.ย.ปิด 1.72 บาท เพิ่ม 0.30 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +73.74%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน -10.42%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.00/0.70 บาท,ค่า P/E -เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 0.58%,ระยะสั้นบวกแรง ราคาถูก High Beta ตามน้ำมัน เก็งกำไรระยะสั้นได้ดี แต่ Volatility สูง ระยะยาว คาดขาดทุนน้อยลงปี 69
3.PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่เกิดสงคราม ราคา +14.60% ,ก่อนสงคราม (27 ก.พ.) ปิด 137.00 บาท ล่าสุด 3 เม.ย.ปิด 157.00 บาท เพิ่ม 20.00 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +38.94%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน -1.57%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 164.00/93.00 บาท,ค่าP/E 10.34 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 5.57%,โบรกฯ ระบุ PTTEP ได้อานิสงส์ราคาน้ำมันเต็มๆ เหมาะกับ “ช่วงสงคราม” แต่ถ้าน้ำมันลง หุ้นจะลงแรง ระยะสั้นตัวเก็งกำไรอันดับ 1 ระยะยาว ถือได้ แต่ต้องจับจังหวะน้ำมัน
4.IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่เกิดสงคราม ราคา +7.42%,ก่อนสงคราม (27 ก.พ.) ปิด 22.90 บาท ล่าสุด 3 เม.ย.ปิด 24.60 บาท เพิ่ม 1.70 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +52.80%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน +6.96%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 26.00/14.60 บาท,ค่า P/E- เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 2.85%,IVL ได้อานิสงส์จาก Spread PET ฟื้น ส่งผล กำไรเริ่มกลับมา ถูกเลือกเป็น Top Pick ช่วงนี้
5.BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เกิดสงคราม ราคา -3.31% ,ก่อนสงคราม (27 ก.พ.) ปิด 37.75 บาท ล่าสุด 3 เม.ย.ปิด 36.50 บาท ลด 1.25บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +40.38% ,ผลตอบแทนราคา 5 วัน -7.59%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 40.75/24.20 บาท,ค่าP/E 18.63 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 2.88%,BCP เป็นโรงกลั่น บวกกับเป็น พลังงานทางเลือก ได้ benefit จาก crack spread
6.SUSCO บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เกิดสงคราม ราคา -6.36% ,ก่อนสงคราม (27 ก.พ.) ปิด 2.20 บาท ล่าสุด 3 เม.ย.ปิด 2.06 บาท ลด 0.14บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -0.96%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน -4.63%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.98/2.00 บาท,ค่าP/E 16.27 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 4.37%,โบรก ระบุระยะสั้นราคาถูก ผันผวนตามค่าการตลาด ได้ประโยชน์จากการปลดล็อคราคาน้ำมัน เก็งกำไรระยะสั้น ระยะยาวธุรกิจ EV 12% รายได้ น่าติดตาม แต่ Scale เล็ก ความเสี่ยงสูงกว่า PTG และ OR
7.PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เกิดสงคราม ราคา -7.43%,ก่อนสงคราม (27 ก.พ.) ปิด 37.00 บาท ล่าสุด 3 เม.ย.ปิด 34.25 บาท ลด 2.75บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +7.03%,ผลตอบแทนราคา5 วัน -0.72%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 38.00/29.50 บาท,ค่าP/E 10.76 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 6.72%,PTTธุรกิจครบ (Gas + Oil + Petro) รายได้เสถียร และ ปันผลดี
8.OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เกิดสงคราม ราคา -8.20% ,ก่อนสงคราม (27 ก.พ.) ปิด 13.40 บาท ล่าสุด 3 เม.ย.ปิด 12.30 บาท ลด 1.10 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -7.52%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน 0.00%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 15.60/10.10 บาท,ค่าP/E 13.06 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 4.88%,ระยะสั้นค่าการตลาดน้ำมันปรับขึ้นหลังยกเลิกตรึงราคา ราคาเด้งได้ดีในระยะสั้น เหมาะเก็งกำไร ส่วนระยะยาว Non-Oil ยังน้อยแค่ 3% ต้องขยายธุรกิจนอกน้ำมันให้มากขึ้น มีแบรนด์แข็งแกร่ง
9.SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่เกิดสงคราม ราคา -14.47% ,ก่อนสงคราม (27 ก.พ.) ปิด 7.60 บาท ล่าสุด 3 เม.ย.ปิด 6.50 บาท ลด 1.10 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +10.17%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน -6.47%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 8.20/4.26 บาท,ค่า P/E 10.97 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 6.92%,โบรกชี้ ระยะสั้นTop Pick โรงกลั่น ไม่อยู่เครือ PTT ยืดหยุ่นส่งออก/ลดกำลังผลิตได้ เก็งกำไรค่ากลั่นฟื้นระยะยาว โรงกลั่นล้วน ขาด Upstream Buffer ความเสี่ยงสูงกว่า BCP เหมาะนักลงทุนรับ Cycle ได้
10.PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน)ตั้งแต่เกิดสงคราม ราคา -17.09% ,ก่อนสงคราม (27 ก.พ.) ปิด 9.95 บาท ล่าสุด 3 เม.ย.ปิด 8.25 บาท ลด 1.70 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +16.20%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน -2.37%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 10.20/5.45 บาท,ค่าP/E 13.49 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 4.24%,โบรกชี้ระยะสั้นกำไรพุ่งสุดในกลุ่มปั๊ม ค่าการตลาดดีขึ้น ธุรกิจกาแฟ "พันธุ์ไทย" โตเด่น เหมาะเก็งกำไร ระยะยาวNon-Oil 11% และเติบโตต่อเนื่อง ลดพึ่งพาน้ำมัน Model ธุรกิจหลากหลาย แนวโน้มดี
11.TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)ตั้งแต่เกิดสงคราม ราคา -19.18% ,ก่อนสงคราม(27 ก.พ.)ปิด 54.75 บาท ล่าสุด 3 เม.ย.ปิด 44.25 บาท ลด 10.50 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +22.92%,ผลตอบแทนราคา5 วัน -8.76%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 56.75/21.00 บาท,ค่า P/E 6.78 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 4.07%,โบรกชี้ระยะสั้นได้ประโยชน์จากค่าการกลั่น GRM ฟื้น ราคาน้ำมันสูงหนุน เหมาะสะสมเมื่ออ่อนตัว ระยะยาวโรงกลั่นในเครือ PTT กำลังการผลิตสูง ผลิตภัณฑ์หลากหลาย พื้นฐานดี แต่ติดความเสี่ยงกำกับดูแลรัฐ