เคทีซีเคาะปันผล 1.77 บาท-ตั้ง'สุริพงษ์ ตันติยานนท์'นั่งกรรมการใหม่

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ และนางพิทยา วรปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(เคทีซี) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และนำเสนอวาระเพื่อพิจารณาต่างๆ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติทุกวาระ รวมทั้งอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2569 ในอัตราหุ้นละ1.77 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 4,563,651,304 บาท
ทั้งนี้ ในปี 2568 กลุ่มบริษัทเคทีซียังคงแสดงศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยสามารถสร้างกำไรสุทธิ 7,782 ล้านบาท เติบโต 4.6% จากปีก่อนหน้า ขณะที่พอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ที่ 111,585 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.4% สะท้อนการเติบโตควบคู่กับการรักษาคุณภาพสินทรัพย์อย่างแข็งแกร่ง โดยมีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพียง 1.79% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ เคทีซียังคงขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์การเติบโตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าในระยะยาว ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงโซลูชันทางการเงินอย่างเท่าเทียม การบริหารพอร์ตสินเชื่ออย่างมีวินัย และการร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสนับสนุนนโยบายและแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เคทีซียังเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัล และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อเติบโตไปพร้อมกับสังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งนายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทน นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ เป็นกรรมการแทน นางสาวกรกนก เฟื่องฟุ้ง ที่ลาออก โดยนายสมชายดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก
อนึ่ง นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Western Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail Banking ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายสุริพงษ์เป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการธนาคาร ควบคู่กับประสบการณ์เชิงลึกด้านการตลาด การจัดการแบรนด์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการกำหนดกลยุทธ์องค์กร