Xเล็งออกกฎใหม่ล็อกโพสต์คริปโตครั้งแรก ปิดทางสแกมเมอร์สวมรอยใช้บัญชีล่าเหยื่อ

X เตรียมออกมาตรการความปลอดภัยใหม่ ล็อกบัญชีผู้ใช้ที่โพสต์เกี่ยวกับคริปโตเป็นครั้งแรกโดยอัตโนมัติ เล็งสกัดสแกมเมอร์ที่ใช้การโจมตีแบบฟิชชิ่งเข้ายึดบัญชีผู้ใช้เพื่อโปรโมทโทเคนปลอม พร้อมกันนี้ยังตำหนิกูเกิลล้มเหลวในการปกป้องผู้ใช้จากอีเมลฟิชชิ่ง
นิกิตา เบียร์ หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์ของแพลตฟอร์ม X เปิดเผยเมื่อวันพุธ (1 เม.ย.) ว่า เร็วๆ นี้บริษัทจะเริ่มใช้ฟีเจอร์ใหม่ในการล็อกบัญชีที่โพสต์เกี่ยวกับคริปโตเป็นครั้งแรกโดยอัตโนมัติ และจะปลดล็อกให้โพสต์อีกครั้งได้เมื่อผู้ใช้ผ่านการพิสูจน์ตัวตนเพิ่มเติม
เขาแจงว่า ฟีเจอร์ใหม่จะกำจัดแรงจูงใจหลัก 99% เบื้องหลังการโจมตีของมิจฉาชีพ ซึ่งหมายถึงกระแสฟิชชิ่งที่กำลังอาละวาดหนักในช่วงนี้ด้วยการหลอกให้ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลประจำตัว และใช้บัญชีของผู้ใช้ล่อลวงเหยื่อ และสำทับว่า ควรมีการบล็อกการโจมตีแบบสแกมที่มีการแท็กผู้ใช้จำนวนมากเพื่อโปรโมทโทเคนคริปโต
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้ใช้รายหนึ่งออกมาเปิดเผยประสบการณ์ตรงอย่างละเอียดว่า สูญเสียการควบคุมบัญชีของตัวเองภายหลังได้รับอีเมลฟิชชิ่งที่แอบอ้างว่า เป็นประกาศเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์
ผู้ใช้คนดังกล่าวบอกว่า มิจฉาชีพใช้หน้าล็อกอินปลอมที่เหมือนจริงมากเพื่อหลอกให้ป้อนรหัสยืนยันตัวตนสองขั้นตอน หลังจากนั้นจึงล็อกตนออกจากบัญชีและเริ่มโปรโมทโปรเจ็กต์คริปโตปลอมจากบัญชีนั้น
การโจมตีในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปบน X ซึ่งเป็นปัญหาที่ตกทอดมาก่อนที่อีลอน มัสก์ จะเข้าซื้อแพลตฟอร์มนี้ที่เดิมใช้ชื่อว่า ทวิตเตอร์
หนึ่งในกลโกงที่มิจฉาชีพใช้มากที่สุดคือ “รับเงินคืนสองเท่า” ซึ่งผู้ใช้จะถูกหลอกให้โอนคริปโตให้แลกเปลี่ยนกับคำสัญญาว่า จะได้เงินคืนกลับมามากกว่าเดิม นอกจากนั้นยังมีการใช้มีมคอยน์ปลอมหรือแจกแอร์ดรอปปลอมโดยใช้บัญชีที่แฮ็กมาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
การปลอมเป็นคนอื่นคือหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุด บัญชีปลอมที่สวมรอยเป็นผู้มีชื่อเสียงมักหลอกให้ผู้ติดตามคลิกลิงก์ประสงค์ร้ายที่ทำเลียนแบบแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และเนื่องจากการทำธุรกรรมคริปโตไม่สามารถย้อนกลับได้ ดังนั้น เมื่อผู้ใช้พลาดท่าตกเป็นเหยื่อการโจมตีเหล่านั้น เงินก็จะหายไปทันที
ตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดคือกรณีที่เกิดขึ้นในปี 2020 เมื่อแฮ็กเกอร์สามารถเข้าถึงระบบภายในและควบคุมบัญชีของลูกค้าคนดังของทวิตเตอร์ที่รวมถึงบัญชีของแอปเปิล, บารัค โอบามา และมัสก์ และใช้บัญชีเหล่านั้นโปรโมทกิจกรรมแจกบิตคอยน์ปลอม กวาดเงินไปกว่า 100,000 ดอลลาร์ก่อนที่โพสต์เหล่านั้นจะถูกลบ
การเจาะระบบครั้งนั้นเกิดจากการที่คนร้ายใช้วิศวกรรมสังคมโจมตีพนักงานของทวิตเตอร์ แต่ที่สุดแล้วแฮ็กเกอร์รายรายนี้ถูกจับได้และลงโทษจำคุก 5 ปี
นอกจากนั้น หลังจากเบียร์เปิดเผยเรื่องนี้ไม่กี่ชั่วโมง ยังมีข่าวว่า สแกมเมอร์รายหนึ่งที่อ้างตัวเป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลโจนาธาน เต่าอายุ 193 ปี หลอกทั้งสื่อหลายสำนักและคนทั่วไปว่า โจนาธานตายแล้ว และโพสต์ลิงก์ไปยังมีมคอยน์บนเครือข่ายโซลานา ก่อนที่จะถูกบีบีซีและสำนักข่าวอื่นๆ เปิดโปง ส่งผลให้ราคามีมคอยน์ดังกล่าวที่ใช้ชื่อว่า JONATHAN ดิ่งเหวอยู่ที่ 0.00007043 ดอลลาร์ จากก่อนหน้านั้นที่ราคาพุ่งกว่า 6,000%
ที่ผ่านมา X พยายามปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยมาหลายครั้ง ซึ่งรวมถึงการกวาดล้างบ็อต การจำกัดการใช้งาน และการตรวจจับพฤติกรรมบางอย่าง
เดือนกันยายนปีที่แล้ว X ดำเนินคดีกับสแกมเมอร์คริปโตบางรายที่ถูกแบนและพยายามติดสินบนเพื่อให้กลับมาใช้งานแพลตฟอร์มได้อีกครั้ง
สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดในการล็อกบัญชีที่โพสต์เกี่ยวกับคริปโตครั้งแรกโดยอัตโนมัตินั้นเป็นการต่อยอดจากความพยายามเหล่านั้น โดยมุ่งจัดการที่ต้นเหตุของปัญหาด้วยการทำให้บัญชีที่ถูกแฮ็กใช้การไม่ได้
เบียร์ยังตำหนิกูเกิลและชี้ว่า บริษัทบิ๊กเทคแห่งนี้ควรมีส่วนรับผิดชอบความล้มเหลวในการปกป้องผู้ใช้จากอีเมลฟิชชิ่ง
นิกิตา เบียร์ หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์ของแพลตฟอร์ม X เปิดเผยเมื่อวันพุธ (1 เม.ย.) ว่า เร็วๆ นี้บริษัทจะเริ่มใช้ฟีเจอร์ใหม่ในการล็อกบัญชีที่โพสต์เกี่ยวกับคริปโตเป็นครั้งแรกโดยอัตโนมัติ และจะปลดล็อกให้โพสต์อีกครั้งได้เมื่อผู้ใช้ผ่านการพิสูจน์ตัวตนเพิ่มเติม
เขาแจงว่า ฟีเจอร์ใหม่จะกำจัดแรงจูงใจหลัก 99% เบื้องหลังการโจมตีของมิจฉาชีพ ซึ่งหมายถึงกระแสฟิชชิ่งที่กำลังอาละวาดหนักในช่วงนี้ด้วยการหลอกให้ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลประจำตัว และใช้บัญชีของผู้ใช้ล่อลวงเหยื่อ และสำทับว่า ควรมีการบล็อกการโจมตีแบบสแกมที่มีการแท็กผู้ใช้จำนวนมากเพื่อโปรโมทโทเคนคริปโต
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้ใช้รายหนึ่งออกมาเปิดเผยประสบการณ์ตรงอย่างละเอียดว่า สูญเสียการควบคุมบัญชีของตัวเองภายหลังได้รับอีเมลฟิชชิ่งที่แอบอ้างว่า เป็นประกาศเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์
ผู้ใช้คนดังกล่าวบอกว่า มิจฉาชีพใช้หน้าล็อกอินปลอมที่เหมือนจริงมากเพื่อหลอกให้ป้อนรหัสยืนยันตัวตนสองขั้นตอน หลังจากนั้นจึงล็อกตนออกจากบัญชีและเริ่มโปรโมทโปรเจ็กต์คริปโตปลอมจากบัญชีนั้น
การโจมตีในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปบน X ซึ่งเป็นปัญหาที่ตกทอดมาก่อนที่อีลอน มัสก์ จะเข้าซื้อแพลตฟอร์มนี้ที่เดิมใช้ชื่อว่า ทวิตเตอร์
หนึ่งในกลโกงที่มิจฉาชีพใช้มากที่สุดคือ “รับเงินคืนสองเท่า” ซึ่งผู้ใช้จะถูกหลอกให้โอนคริปโตให้แลกเปลี่ยนกับคำสัญญาว่า จะได้เงินคืนกลับมามากกว่าเดิม นอกจากนั้นยังมีการใช้มีมคอยน์ปลอมหรือแจกแอร์ดรอปปลอมโดยใช้บัญชีที่แฮ็กมาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
การปลอมเป็นคนอื่นคือหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุด บัญชีปลอมที่สวมรอยเป็นผู้มีชื่อเสียงมักหลอกให้ผู้ติดตามคลิกลิงก์ประสงค์ร้ายที่ทำเลียนแบบแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และเนื่องจากการทำธุรกรรมคริปโตไม่สามารถย้อนกลับได้ ดังนั้น เมื่อผู้ใช้พลาดท่าตกเป็นเหยื่อการโจมตีเหล่านั้น เงินก็จะหายไปทันที
ตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดคือกรณีที่เกิดขึ้นในปี 2020 เมื่อแฮ็กเกอร์สามารถเข้าถึงระบบภายในและควบคุมบัญชีของลูกค้าคนดังของทวิตเตอร์ที่รวมถึงบัญชีของแอปเปิล, บารัค โอบามา และมัสก์ และใช้บัญชีเหล่านั้นโปรโมทกิจกรรมแจกบิตคอยน์ปลอม กวาดเงินไปกว่า 100,000 ดอลลาร์ก่อนที่โพสต์เหล่านั้นจะถูกลบ
การเจาะระบบครั้งนั้นเกิดจากการที่คนร้ายใช้วิศวกรรมสังคมโจมตีพนักงานของทวิตเตอร์ แต่ที่สุดแล้วแฮ็กเกอร์รายรายนี้ถูกจับได้และลงโทษจำคุก 5 ปี
นอกจากนั้น หลังจากเบียร์เปิดเผยเรื่องนี้ไม่กี่ชั่วโมง ยังมีข่าวว่า สแกมเมอร์รายหนึ่งที่อ้างตัวเป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลโจนาธาน เต่าอายุ 193 ปี หลอกทั้งสื่อหลายสำนักและคนทั่วไปว่า โจนาธานตายแล้ว และโพสต์ลิงก์ไปยังมีมคอยน์บนเครือข่ายโซลานา ก่อนที่จะถูกบีบีซีและสำนักข่าวอื่นๆ เปิดโปง ส่งผลให้ราคามีมคอยน์ดังกล่าวที่ใช้ชื่อว่า JONATHAN ดิ่งเหวอยู่ที่ 0.00007043 ดอลลาร์ จากก่อนหน้านั้นที่ราคาพุ่งกว่า 6,000%
ที่ผ่านมา X พยายามปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยมาหลายครั้ง ซึ่งรวมถึงการกวาดล้างบ็อต การจำกัดการใช้งาน และการตรวจจับพฤติกรรมบางอย่าง
เดือนกันยายนปีที่แล้ว X ดำเนินคดีกับสแกมเมอร์คริปโตบางรายที่ถูกแบนและพยายามติดสินบนเพื่อให้กลับมาใช้งานแพลตฟอร์มได้อีกครั้ง
สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดในการล็อกบัญชีที่โพสต์เกี่ยวกับคริปโตครั้งแรกโดยอัตโนมัตินั้นเป็นการต่อยอดจากความพยายามเหล่านั้น โดยมุ่งจัดการที่ต้นเหตุของปัญหาด้วยการทำให้บัญชีที่ถูกแฮ็กใช้การไม่ได้
เบียร์ยังตำหนิกูเกิลและชี้ว่า บริษัทบิ๊กเทคแห่งนี้ควรมีส่วนรับผิดชอบความล้มเหลวในการปกป้องผู้ใช้จากอีเมลฟิชชิ่ง