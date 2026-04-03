ก.ล.ต. ฟัน Exmix-ผู้บริหาร ค้าคริปโตไร้ใบอนุญาต สั่งปิดแพลตฟอร์ม 2 พ.ค. 69

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวโทษ Exmix และกรรมการผู้รับผิดชอบต่อกองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หลังพบหลักฐานชัดเจนว่าบริษัทเปิดให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยปราศจากใบอนุญาตนับตั้งแต่ปี 2564 ฝ่าฝืน พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ อย่างโจ่งแจ้ง นอกจากกระบวนการอาญาแล้ว ก.ล.ต. ยังส่งข้อมูลให้กระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมบล็อกการเข้าถึงแพลตฟอร์มทั้งหมดในวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 พร้อมเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้บริการผู้ประกอบการนอกระบบที่ไร้การคุ้มครองตามกฎหมาย
ก.ล.ต. กล่าวโทษ บริษัท เอ็กซ์มิกซ์ จำกัด (Exmix) และนายชัชพล ศักดิ์ฤชารัตน์ กรรมการผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีที่ Exmix เข้าข่ายประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 26 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ซึ่งมีโทษตามมาตรา 66 ของกฎหมายฉบับเดียวกัน ขณะที่นายชัชพลในฐานะผู้สั่งการและรับผิดชอบการดำเนินงานต้องรับโทษตามมาตรา 94 ด้วย
จากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่า นับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 Exmix ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ exmix และ wallet.exmix ได้เปิดให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนามของบริษัทเป็นทางค้าปกติ โดยดำเนินการนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต อีกทั้งยังชักชวนและประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียเป็นภาษาไทย เพื่อดึงดูดประชาชนทั่วไปให้เข้ามาใช้บริการบนแพลตฟอร์มดังกล่าว
พฤติกรรมทั้งหมดของ Exmix เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลตามนิยามในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ โดยไม่ปรากฏว่าได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลแต่อย่างใด และเมื่อพิเคราะห์แล้วพบว่าการกระทำของ Exmix เป็นผลมาจากการสั่งการหรือการกระทำของนายชัชพล ศักดิ์ฤชารัตน์ โดยตรง จึงทำให้นายชัชพลต้องร่วมรับผิดตามกฎหมายในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจ
ก.ล.ต. ได้ส่งเรื่องกล่าวโทษทั้งสองรายต่อ บก.ปอศ. เพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมายในลำดับถัดไป ทั้งนี้ การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น การวินิจฉัยว่าบุคคลใดกระทำความผิดจริงหรือไม่นั้น ยังคงอยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลยุติธรรม ตามลำดับขั้นตอน โดย ก.ล.ต. ยืนยันว่าจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่
ขณะเดียวกันการดำเนินการควบคู่กับกระบวนการอาญา ก.ล.ต. จึงได้นำส่งข้อมูลแพลตฟอร์ม Exmix ต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อออกคำสั่งปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าว ภายใต้อำนาจตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ซึ่งเปิดช่องให้กระทรวงดิจิทัลฯ สามารถสั่งบล็อกการเข้าถึงแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนอกระบบได้ทันที ทั้งเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนและสกัดกั้นช่องทางการฟอกเงินของมิจฉาชีพ โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งนับจากวันนั้น ประชาชนจะไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม Exmix ได้อีกต่อไป
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ออกคำเตือนถึงประชาชนและนักลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีใบอนุญาต เนื่องจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายใดๆ และยังมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง (Scam) รวมถึงอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินโดยไม่รู้ตัว ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และแอปพลิเคชัน SEC Check First รวมถึงตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้ที่ลิงก์ Investor Alert
สำหรับผู้ที่พบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของ ก.ล.ต. โทร. 1207 หรือผ่าน Facebook Page "สำนักงาน กลต." หรือ Sec Live Chat บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกต่อไป