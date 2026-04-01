ธ.ไทยเครดิต รุกตลาดเงินออมวัยเกษียณ เปิดตัว “Happy Senior” ชูจุดเด่นดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี รับเต็มไม่เสียภาษี ตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินระยะยาว

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) มุ่งส่งเสริมวินัยการออมและสร้างรากฐานความมั่นคงทางการเงินให้กลุ่มผู้สูงวัย เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ “Happy Senior” ระยะเวลาฝาก 12 เดือน ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าวัยอิสระ (Silver Age) เน้นการออมเงินความเสี่ยงต่ำ แต่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนและคุ้มค่า ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.50% ต่อปี พร้อมสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งเทียบเท่ากับเงินฝากประจำทั่วไปที่ต้องเสียภาษี ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.76% ต่อปี เพื่อให้ทุกเงินออมงอกเงยอย่างเต็มที่ พร้อมใช้ชีวิตวัยอิสระได้อย่างสุขใจและไร้กังวล
รายละเอียดและเงื่อนไขสำคัญของผลิตภัณฑ์:
• สำหรับบุคคลธรรมดา ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ 55 ปีขึ้นไป
• ระยะเวลาการฝาก: 12 เดือน
• วงเงินฝากสูงสุด: ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อราย
• สิทธิประโยชน์ทางภาษี: ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภายใต้เงื่อนไขดอกเบี้ยรับรวมจากบัญชี Happy Senior ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีภาษี)
ข้อควรระวังสำหรับผู้ฝาก:
ธนาคารมุ่งเน้นความโปร่งใสและสิทธิประโยชน์สูงสุดของลูกค้า จึงขอแจ้งเงื่อนไขสำคัญ กรณีผู้ฝากไม่เข้าเงื่อนไขตามเกณฑ์ (เช่น อายุไม่ถึงเกณฑ์ หรือเปิดบัญชีเกินจำนวนที่กำหนด) ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีและโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนภายใน 5 วันทำการ โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราออมทรัพย์ ณ วันโอน และไม่ปรับดอกเบี้ยย้อนหลัง
สำหรับผู้ที่สนใจสร้างความมั่งคั่งที่แน่นอนในวัยเกษียณ สามารถติดต่อเปิดบัญชีได้ที่ ธนาคารไทยเครดิตทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 2697 5454 หรือ www.thaicreditbank.com