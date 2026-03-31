บทเรียนสุดแพง!! ขายคอนโดพัทยาขาดทุนยับ จาก 2900 เหลือ 7 บิทคอยน์

เปิดกรณีศึกษาแห่งโลกสินทรัพย์ดิจิทัลสะเทือนวงการนักลงทุน เมื่อ หวัง ชุน ผู้ร่วมก่อตั้งเอฟทูพูล ตัดสินใจเทขายคอนโดมิเนียมหรูทำเลพัทยาเหนือในราคาเพียง 7 บิทคอยน์ ขาดทุนยับเยิน หากเทียบกับเม็ดเงิน 2,900 บิทคอยน์ ที่เคยทุ่มซื้อไปเมื่อปี 2558 ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้สะท้อนแค่ภาวะตกต่ำของราคาอสังหาริมทรัพย์ในรูปสกุลเงินดิจิทัล แต่ยังตอกย้ำถึง "ต้นทุนค่าเสียโอกาส" มหาศาลของการรีบใช้จ่ายสินทรัพย์แห่งอนาคตเร็วเกินไป ท่ามกลางยุคที่บิทคอยน์พุ่งทะยานสร้างผลตอบแทนทิ้งห่างสินทรัพย์ดั้งเดิมอย่างทองคำและดัชนี เอสแอนด์พี 500 อย่างไม่เห็นฝุ่น
ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตอันน่าทึ่งของสภาวะเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อ หวัง ชุน ผู้บุกเบิกวงการเหมืองขุดคริปโตและผู้ร่วมก่อตั้ง เอฟทูพูล ได้ออกมาเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ถึงการตัดสินใจขายทิ้งคอนโดมิเนียมส่วนตัวในเมืองพัทยา ประเทศไทย ด้วยสนนราคาเพียง 7 บิทคอยน์ ซึ่งถือเป็นเศษเสี้ยวของมูลค่าเดิมที่เขาเคยควักกระเป๋าจ่ายไปสูงถึง 2,900 บิทคอยน์ในอดีต
ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช 2558 หวัง ชุน ได้ตัดสินใจเข้าซื้อห้องชุดทำเลนาเกลือ พัทยาเหนือ ซึ่งนับเป็นอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในชีวิตที่เขาได้ครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ในห้วงเวลานั้น บิทคอยน์มีราคาซื้อขายวนเวียนอยู่เพียงระดับ 270 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มูลค่าการลงทุนในคอนโดมิเนียมแห่งนี้ตกอยู่ที่ราว 785,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทว่าในปัจจุบัน การขายทรัพย์สินชิ้นนี้ออกไปในราคา 7 บิทคอยน์ ท่ามกลางสภาวะราคาตลาดที่ระดับ 67,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นมูลค่าเพียง 470,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเทียบเท่ากับการขาดทุนในรูปเงินเฟียตถึงร้อยละ 40
"ในปี 2558 ผมซื้อคอนโดที่นาเกลือ พัทยาเหนือแห่งนี้ในราคา 2,900 บิทคอยน์ มันเป็นบ้านหลังแรกที่ผมเคยเป็นเจ้าของ แต่เมื่อวานนี้ ผมเพิ่งขายมันไปในราคา 7 บิทคอยน์" หวัง ชุน ระบุ
อย่างไรก็ตามหากนำตัวเลขดังกล่าวมาวิเคราะห์ในเชิงลึกเชิงสถิติ จะพบว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสของการใช้จ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลในยุคบุกเบิกนั้นสูงลิ่วจนประเมินค่าแทบไม่ได้ ข้อมูลจาก Coingecko ชี้ให้เห็นว่า บิทคอยน์เคยทะยานขึ้นไปทำจุดสูงสุดทะลุ 126,000 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช 2568 ซึ่งหากเขายังคงถือครอง 2,900 บิทคอยน์ไว้จนถึงจุดพีก พอร์ตการลงทุนนี้จะมีมูลค่ามหาศาลถึง 365 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 46,500 และแม้แต่ในระดับราคาปัจจุบัน พอร์ตนี้ก็ยังมีมูลค่าสูงถึง 194 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เติบโตร้อยละ 24,800) แม้ตลาดจะเผชิญกับความผันผวนก็ตาม
กรณีศึกษานี้ยังเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนของบิทคอยน์ ที่เอาชนะสินทรัพย์ดั้งเดิมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้อย่างขาดลอย เมื่อเปรียบเทียบกับทองคำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 1,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปีพุทธศักราช 2558 สู่ระดับกว่า 4,500 ดอลลาร์ในปัจจุบัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 275) ขณะที่ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ให้ผลตอบแทนสะสมที่ราวร้อยละ 284 ซึ่งตัวเลขเหล่านี้แม้จะดูแข็งแกร่ง แต่กลับกลายเป็นเพียงเศษเปลือกเมื่อนำมาเทียบเคียงกับอัตราการเติบโตทางราคาแบบก้าวกระโดดทางดาราศาสตร์ของบิทคอยน์ในช่วงเวลาเดียวกัน
กระนั้นก็ตาม กลยุทธ์การตัดสินใจสลับสับเปลี่ยนสินทรัพย์ระหว่างอสังหาริมทรัพย์และคริปโตเคอร์เรนซีในกลุ่มนักลงทุนยุคแรกเริ่ม ก็เปรียบเสมือนดาบสองคมที่มีผู้ประสบความสำเร็จในทิศทางตรงกันข้ามเช่นกัน เรื่องราวของ หวัง ชุน ถูกนำไปเปรียบเทียบกับวีรกรรมอันโด่งดังของ ฉางเผิง จ้าว หรือที่รู้จักกันในนาม CZ ผู้ก่อตั้ง ไบแนนซ์ ซึ่งเคยให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่า เขาตัดสินใจขายอพาร์ตเมนต์ในนครเซี่ยงไฮ้ด้วยมูลค่าราว 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำเม็ดเงินทั้งหมดไปกว้านซื้อบิทคอยน์แบบทยอยลงทุนในต้นทุนเฉลี่ยเพียงเหรียญละ 600 ดอลลาร์สหรัฐ สอดคล้องกับกรณีของนักลงทุนรายหนึ่งบนเว็บบอร์ด บิทคอยน์ทอล์ก ที่ระบุว่าได้ขายบ้านของตนเองเพื่อแลกกับ 648 บิทคอยน์ในปีพุทธศักราช 2557 แล้วนำมาถือครองอย่างเหนียวแน่นเพื่อรอรับผลกำไรมหาศาล
อย่างไรก็ตามแม้ในมิติของการลงทุนทางตัวเลข การซื้อคอนโดมิเนียมของ หวัง ชุน อาจดูเป็นการตัดสินใจที่สูญเสียโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ แต่ในมิติของการใช้ชีวิต อสังหาริมทรัพย์ชิ้นนี้กลับมอบผลตอบแทนทางอ้อมที่ประเมินค่าไม่ได้ เขาเปิดเผยว่าในช่วงเวลาที่พำนักอยู่ในเมืองพัทยา เขาได้จัดการขอสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิส ควบคู่ไปกับการขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา และที่สำคัญที่สุดคือการใช้เวลาดังกล่าวปลุกปั้นและเปิดตัวเหมืองขุดซีแคชภายใต้เครือข่ายของเอฟทูพูลจนสำเร็จลุล่วง
"ช่วงเวลาของผมในพัทยามอบประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรก และมันได้มอบความกล้าหาญให้ผมก้าวออกไปสำรวจโลกกว้างในดินแดนที่ไกลออกไป" หวัง ชุน กล่าวทิ้งท้าย สะท้อนให้เห็นว่าในโลกของการลงทุนระดับมหภาค บางครั้งผลกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่ตัวเลขในบัญชี แต่คือประสบการณ์และรากฐานที่นำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจอันประเมินค่ามิได้