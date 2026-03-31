พีเตอร์ แบรนด์ท ฟันธง บิทคอยน์ยังไม่แตะไฮใหม่ปีนี้ Polymarket มองโอกาสแค่ 15%

เทรดเดอร์ระดับตำนาน พีเตอร์ แบรนด์ท ออกโรงชี้ชัด บิทคอยน์ไม่มีทางทำจุดสูงสุดใหม่ในปี 2569 พร้อมคาดการณ์ว่าต้องรอถึงไตรมาส 2 ปี 2570 กว่าวัฏจักรกระทิงรอบใหม่จะเริ่มต้น ด้านนักพยากรณ์บน Polymarket ก็ไม่ต่างกัน ให้โอกาสเพียง 15% ที่บิทคอยน์จะกลับไปแตะ 120,000 ดอลลาร์ได้ภายในปีนี้ ขณะที่ดัชนีความกลัว-โลภของตลาดคริปโตดิ่งลงสู่ระดับ "ความกลัวสุดขีด" ต่อเนื่อง สะท้อนจิตวิทยาตลาดที่สั่นคลอนอย่างหนัก
ราคาบิทคอยน์ในขณะที่บทความนี้ถูกเผยแพร่ยืนอยู่ที่ 66,329 ดอลลาร์ ปรับตัวลดลง 3.46% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา และห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 126,100 ดอลลาร์ ซึ่งทำไว้เมื่อเดือนตุลาคม 2568 ถึงราว 47% ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังอยู่ในห้วงวัฏจักรขาลงที่ลึกและยาวนาน
ด้านพีเตอร์ แบรนด์ท เทรดเดอร์ผู้คร่ำหวอดในตลาดการเงินมาหลายทศวรรษ ให้สัมภาษณ์กับ Cointelegraph ว่า "ผมไม่เห็นว่าราคาจะทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในปี 2569 อาจต้องรอถึงไตรมาสที่สองของปี 2570" แม้เขาจะยอมรับว่าการคาดการณ์เหล่านี้ล้วนอิงกับการคาดเดาเป็นส่วนหนึ่ง
ในแง่ของแนวรับระยะสั้น บิทคอยน์ทำจุดต่ำสุดของปีนี้ที่ 60,000 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ แบรนด์ท เตือนว่าจุดดังกล่าวอาจยังไม่ใช่ฐานต่ำสุดของวัฏจักรนี้ โดยคาดว่าบิทคอยน์อาจย้อนกลับมาทดสอบหรือแม้กระทั่งหลุดต่ำกว่าระดับ 60,000 ดอลลาร์ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมปีนี้ "หากเกิดขึ้น นั่นจะเป็นจุดต่ำสุดของวัฏจักรหมี และวัฏจักรกระทิงรอบใหม่จะเริ่มต้นขึ้น" เขากล่าว
แม้จะมีมุมมองระมัดระวังต่อทิศทางราคาในระยะสั้น แต่ แบรนด์ท ยืนยันว่าการวิเคราะห์หลักของเขาต่อบิทคอยน์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง "เรื่องของบิทคอยน์คือการเป็นเครื่องสะสมมูลค่า ว่าจะมีการพัฒนา Utility เพิ่มเติมบนเครือข่ายบิทคอยน์หรือไม่นั้น อาจส่งผลต่อราคาในอนาคต" พร้อมระบุชัดว่าเขามีจุดยืนเป็นกลางหรือมองขาลงต่อเหรียญคริปโตอื่นๆ ทั้งหมด
ฝั่งนักวิเคราะห์อิสระก็สอดคล้องกับมุมมองนี้ วิลลี วู นักวิเคราะห์บิทคอยน์ชื่อดัง โพสต์ผ่าน X เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 ว่า จากมุมมองด้านสภาพคล่อง บิทคอยน์ยังคงอยู่ในช่วงราวหนึ่งในสามของวัฏจักรตลาดหมีเท่านั้น
ขณะที่ แอนโทนี สการามุชชี กรรมการผู้จัดการของบริษัทลงทุน SkyBridge ก็ออกมายืนยันเช่นกันเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า บิทคอยน์กำลังอยู่ในช่วงขาลงของวัฏจักร 4 ปี พร้อมกล่าวอย่างน่าสนใจว่า "เราอยู่ในวัฏจักร 4 ปี มีวาฬรุ่นเก่าและนักลงทุนดั้งเดิมจำนวนมากที่เชื่อในทฤษฎีนี้ และรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเมื่อคุณเชื่อในบางสิ่ง? คุณก็สร้างคำทำนายที่เป็นจริงขึ้นมาเอง"
อย่างไรก็ตามสัญญาณจากตลาดก็ส่งเสียงเตือนไม่ต่างกัน กองทุน ETF บิทคอยน์แบบ Spot ที่เพิ่งสิ้นสุดกระแสเงินไหลเข้าติดต่อกัน 4 สัปดาห์ พลิกกลับมาบันทึกเงินไหลออกสุทธิ 296.18 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันศุกร์ที่ผ่านมา
ขณะที่ดัชนี Crypto Fear & Greed Index ซึ่งวัดอารมณ์โดยรวมของตลาดคริปโต ร่วงสู่โซน "ความกลัวสุดขีด" ต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 โดยล่าสุดอยู่ที่ระดับ 8 คะแนน สะท้อนความวิตกกังวลที่ปกคลุมตลาดท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคุกรุ่น
อย่างไรก็ดี ยังมีเสียงสวนกระแสตลาดอยู่บ้างโดย ทอม ลี หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Fundstrat ประกาศตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 ว่ายังคงเชื่อมั่นว่าบิทคอยน์จะทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในปีนี้ แม้จะเตือนนักลงทุนให้เตรียมรับมือกับ "การปรับตัวลงอย่างเจ็บปวด" ในตลาดคริปโตและหุ้นก่อนหน้านี้
ณ ขณะนี้ สมรภูมิความคิดเห็นระหว่างฝ่ายมองขาลงและฝ่ายมองขาขึ้นยังคงเปิดกว้าง แต่ตลาดได้บอกอะไรบางอย่างออกมาอย่างชัดเจนแล้วผ่านตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นราคา กระแสเงินทุน หรืออารมณ์ของนักลงทุน ทั้งหมดล้วนชี้ไปในทิศทางเดียวกันคือลงทุนด้วยความระมัดระวัง