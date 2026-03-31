หุ้นไทยชูพื้นฐาน..ยืนตระหง่านสู้สงคราม / สุนันท์ ศรีจันทรา

ตลาดหุ้นทั่วโลกเซถลา ดัชนี ฯ ปักหัวลงต่อเนื่องหลายวันทำการแล้ว เพราะความกังวลสงครามตะวันออกกลางจะยืดเยื้อ แต่ตลาดหุ้นไทย กลับดีดตัวขึ้นสวนทาง ดัชนี ฯ ไม่มีความผันผวนรุนแรง และสามารถยืนทรงตัวได้ในระดับใกล้ 1500 จุด โดยมีนักลงทุนต่างชาติเป็นกองหนุน ทยอยเข้ามาซื้อหุ้นคืนอีกครั้ง
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์สำนักต่าง ๆ ได้ออกบทวิเคราะห์ ประเมินแนวโน้มดัชนี ฯ ปลายปีนี้ โดยโบรกเกอร์แทบทุกสำนัก ตั้งประมาณการเป้าหมายดัชนีฯปลายปีนี้ ต่ำกว่า 1500 จุด เว้นแต่สงครามตะวันออกกลางจะยุติในระยะเวลาสั้น และมีความกังวลในปัญหาเศรษฐกิจซบเซา อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP จะหดตัว ขณะที่เงินเฟ้อพุ่งขึ้น เพราะราคาน้ำมันทะยานขึ้น
การที่ตลาดหุ้นไทย ไม่ทรุดตัวลงตามตลาดหุ้นทั่วโลก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง โดยสัดส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นหรือค่า พี/อี เรโช อยู่ในระดับต่ำ คือประมาณ 13 เท่า ถ้าหักค่า พี/อี เรโช หุ้นบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด( มหาชน) หรือ DELTA ออกจากการคำนวณดัชนี ฯ
และอัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหุ้น อยู่ที่ประมาณ 4.68% ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนที่สูง จึงเป็นเหตุจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติ หวนคืนกลับในปีนี้ หลังจาก 3 ปีก่อนหน้า ขายหุ้นทิ้งต่อเนื่องจำนวนรวมกว่า 4.5 แสนล้านบาท
อย่างไรก็ตาม แม้มีนักลงทุนต่างชาติเป็นกองหนุน มีแรงซื้อหุ้นกลับเข้ามาพยุงดัชนี ฯ ไม่ให้เกิดความผันผวนรุนแรง แต่หุ้นไม่สามารถเดินหน้าได้ต่อ อย่างน้อยยังไม่สามารถตีฝ่าแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1500 จุดไปได้ไกล ๆ เพราะขาดปัจจัยกระตุ้น และมีความเสี่ยงจากผลกระทบของสงครามอิหร่าน รวมทั้งราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นไปยืดเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เส้นตาย 10 วันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขีดไว้ให้อิหร่านยอมรับเงือนไข เพื่อยุติสงคราม ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 6 เมษายนนี้ เป็นช่วงเวลาที่ที่นักลงทุนทั้งโลกรอคอยด้วยความระทึก เพราะเมื่อครบกำหนดเส้นตาย ถ้ายังคุยกันไม่รู้เรื่อง การโจมตีระลอกใหญ่ใส่อิหร่านอาจเปิดฉากขึ้น
ราคาน้ำมันดิบ อาจพุ่งพรวด ก่อวิกฤตด้านพลังงานทั่วโลก ขณะที่ตลาดหุ้นเกิดความปั่นป่วนอย่างหนัก
นักวิเคราะห์หุ้น หันมาแนะนำนักลงทุน ให้น้ำหนักกับการถือเงินสด ไม่รีบร้อนเก็บหุ้น ส่วนนักเก็งกำไร ต้องเข้าเร็วออกเร็ว มีกำไรต้องชิงขาย เพราะหุ้นพลิกผันวันต่อวัน วันนี้ดัชนี ฯอาจเชียวขจี พรุ่งนี้กระดานหุ้นอาจแดงฉาน
ปีนี้ นักลงทุนเริ่มจะมีรอยยิ้มกันบ้าง หลังจากหมองเศร้ากันมา 3 ปีติด แต่พอบุญมี กรรมก็เข้ามาเบียดบัง ดัชนี ฯ ที่จะวิ่งเข้าสู้เป้าหมาย 1550 จุด ต้องสะดุด ทรุดฮวบลง เพราะสงครามตะวันออกกลางที่เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ดัชนี ฯ ที่ปรับฐานลงต่อเนื่องหลายปี จนหุ้นไทยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้น กลายเป็นเกราะที่ช่วยลดแรงกระแทกจากสงคราม และทำให้ตลาดยืนตระหง่านอยู่ได้ แม้หุ้นจะไม่ขึ้น แต่ก็ไม่ดิ่งลงเหมือนตลาดหุ้นอื่น ๆ
เพียงแต่อย่ามั่นใจในความเสี่ยง เพราะถ้ารบกันไม่เลิก สงครามยืดเยื้อ เศรษฐกิจพังพินาศ เมื่อถึงจุดเลวร้ายสุด หุ้นมีโอกาสทรุดลงไปแถว 1300 จุดได้เหมือนกัน