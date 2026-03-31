ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.94-อ่อนค่าสวนทางดอลลาร์ฯ-ราคาน้ำมัน-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(31 มี.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.94 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.85 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลง สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่แข็งค่า และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับขึ้นท่ามกลางสัญญาณตึงเครียดในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทในระหว่างวันยังสอดคล้องกับทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ขายสุทธิหุ้นไทย 3,993 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 4,333 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.70-33.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก และฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค. ของจีน ญี่ปุ่น ยูโรโซน และอังกฤษ รวมถึงดัชนี PMI/ISM ภาคการผลิตเดือนมี.ค. และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ