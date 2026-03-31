ธปท.พร้อมขานรับรัฐบาลใหม่ออกชุดมาตรการดูแล ศก. มองดอกเบี้ยอาจไม่ใช่คำตอบดูแลเงินเฟ้อ-เศรษฐกิจช่วงสงคราม ตอ.กลาง

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การที่ ธปท. จะพิจารณาใช้นโยบายการเงินในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อมาดูแลเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจในประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางหรือไม่นั้น จำเป็นต้องพิจารณาว่านโยบายดอกเบี้ย จะสามารถเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ได้มากน้อยเพียงใด โดยขณะนี้ต้องยอมรับว่าความเสี่ยง หรือช็อกที่เข้ามากระทบเศรษฐกิจไทยนั้น มาจากฝั่งของอุปทานเป็นหลัก ซึ่งการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยอาจจะทำงานได้ไม่ดีนัก
"จะต้องติดตามผลกระทบด้านราคาที่เกิดจากฝั่งของอุปทาน ว่าจะมีความยืดเยื้อยาวนาน และรุนแรงมากน้อยขนาดไหน และนโยบายดอกเบี้ยจะสามารถเข้ามามีบทบาทได้มากน้อยเพียงใด โดยมองว่าน่าจะมีมาตรการอื่น ๆ ที่เข้ามาช่วยดูแลได้อย่างตรงจุดมากกว่าการใช้นโยบายดอกเบี้ย" น.ส.ชญาวดีกล่าว
"ดอกเบี้ย" ไม่ใช่คำตอบของการดูแลเงินเฟ้อที่พุ่งจากฝั่งอุปทาน
ส่วนกรณีที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้ไว้กว่าที่ ธปท.ประเมินไว้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2570 อันเนื่องจากราคาสินค้าที่เตรียมจะทยอยปรับขึ้นราคา จากผลกระทบต้นทุนราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากปัญหาสงครามในตะวันออกกลาง จะมีผลให้ ธปท. จำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อมาดูแลเงินเฟ้อหรือไม่นั้น น.ส.ชญาวดี กล่าวว่า คงต้องขึ้นอยู่กับบริบทด้วย เนื่องจากในแง่ของการทำนโยบายการเงินนั้น จะเป็นนโยบายในฝั่งอุปสงค์เป็นหลัก แต่ปัจจุบัน ช็อกที่เกิดขึ้นจากผลพวงของสงครามในตะวันออกกลาง มาจากฝั่งอุปทาน
"ต้องดูพัฒนาการในระยะต่อไป หากเงินเฟ้อปรับขึ้นเร็ว และค้างสูงอยู่แรง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพิ่มเติม ส่งผลให้อุปสงค์อาจจะมีปัญหา ก็คงต้องดูบริบทตรงนั้นอีกทีว่าดอกเบี้ย จะเข้ามามีบทบาทได้ตรงจุดไหน เพราะดอกเบี้ยคงไม่ใช่มาตรการเดียวที่จะดูแลเรื่องนี้ คงต้องมีมาตรการอื่นเข้ามาเสริม และทำให้ตรงจุดด้วย ต้องดูว่าถ้าปรับดอกเบี้ยแล้วจะช่วยเงินเฟ้อไหม เพราะเงินเฟ้อที่สูง มาจากฝั่งอุปทาน หรือหากจะลดดอกเบี้ยลงไปมากกว่านี้ จะกระตุ้นการบริโภคหรือช่วยเศรษฐกิจไหม โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีความเสี่ยงสูง และดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว คงต้องประเมินจากบริบท และมองไปข้างหน้า ภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนนี้ ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป" น.ส.ชญาวดี กล่าว
พร้อมระบุว่า ขณะนี้ ธปท.อยู่ระหว่างการจัดเตรียมชุดมาตรการที่จะเข้ามาช่วยดูแลผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลชุดใหม่เป็นอย่างดี
"เรากำลังหารือ และอยู่ระหว่างจัดเตรียมชุดมาตรการ คงต้องมีการพูดคุย ซึ่งเราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลใหม่ เพื่อดูแลและประคับประคองเศรษฐกิจในช่วงนี้ แน่นอนว่าคงจะต้องมีออกมา แต่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือ" โฆษก ธปท.ระบุ
พร้อมยกตัวอย่างชุดมาตรการทางการเงินอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้นโยบายดอกเบี้ย ซึ่งได้เคยนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดมากกว่าแล้ว ในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เงินเฟ้อเร่งตัวสูง และเศรษฐกิจเติบโตช้า เช่น มาตรการช่วยเพิ่มสภาพคล่อง การบรรเทาภาระหนี้ เป็นต้น