Kucoin ยอมจ่ายค่าปรับ 5 แสนดอลลาร์ ยุติคดีกับ CFTC สหรัฐ

บริษัทแม่ของตลาดคริปโตฯ คูคอยน์ (Kucoin) ตกลงจ่ายค่าปรับ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อยุติคดีแพ่งที่คณะกรรมการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าแห่งสหรัฐ (CFTC) ฟ้องร้องในข้อหาดำเนินการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์นอกชายฝั่งโดยไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย นับเป็นบทปิดฉากของคดีที่ดำเนินมาหลายปี หลังจากก่อนหน้านี้บริษัทรับสารภาพและยอมจ่ายค่าปรับมากถึง 300 ล้านดอลลาร์ ในคดีคู่ขนานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ในเดือนมกราคม 2568 นักลงทุนและผู้ประกอบการในวงการคริปโตฯ จับตาบรรทัดฐานคดีนี้ ในฐานะสัญญาณเตือนการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นต่อตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามชาติที่เลี่ยงการกำกับดูแล
เพเคน โกลบอล ลิมิเต็ด บริษัทแม่ผู้ดำเนินงานตลาดคริปโตฯ คูคอยน์ ตกลงยินยอมให้ศาลแขวงสหรัฐ เขตใต้ของนิวยอร์ก ออกคำสั่งเห็นชอบ (Consent Order) เพื่อชำระค่าปรับทางแพ่งจำนวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ยุติข้อเรียกร้องทั้งหมดของ CFTC โดยบริษัทยืนยันว่าไม่รับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาใด ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล
CFTC ระบุในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า การยอมความครั้งนี้ยังเอื้อให้เพเคน โกลบอล ได้รับการยกเว้นจากการคืนกำไรที่ได้รับในช่วงเวลาที่ถูกตั้งข้อหา ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงราวเดือนมิถุนายน 2566 โดยอ้างถึงความร่วมมืออย่างเต็มใจของบริษัทในการให้ความช่วยเหลือการสืบสวน ซึ่ง CFTC มองว่าเป็นปัจจัยบรรเทาโทษที่มีนัยสำคัญ
ตัวเลขค่าปรับ 500,000 ดอลลาร์ที่ศาลกำหนด สะท้อนการพิจารณาถ่วงน้ำหนักกับค่าปรับจำนวนมหาศาลที่คูคอยน์ต้องแบกรับไปก่อนหน้า กล่าวคือ ในเดือนมกราคม 2568 บริษัทได้รับสารภาพผิดและยอมจ่ายค่าปรับ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในคดีคู่ขนานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ซึ่งฟ้องร้องในข้อหาดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ศาลจึงพิจารณาว่าการลงโทษซ้ำซ้อนในระดับเดิมไม่มีความจำเป็น
ย้อนรอย จาก KYC หลอกลวง สู่การปิดกั้นนักลงทุนอเมริกัน
รากเหง้าของคดีนี้ย้อนกลับไปยังเดือนมีนาคม 2567 เมื่อ CFTC เปิดเผยรายละเอียดคำฟ้องที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมุ่งหมายลงโทษอย่างหนักหน่วง โดยขอให้ศาลออกคำสั่งห้ามการซื้อขายอย่างถาวรต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคูคอยน์ถึงสี่ราย ได้แก่ เพเคน โกลบอล ลิมิเต็ด, เมค โกลบอล ลิมิเต็ด, โฟนิกซ์ฟิน พีทีอี ลิมิเต็ด และแฟลชดอต ลิมิเต็ด
ข้อกล่าวหาของ CFTC ครอบคลุมพฤติกรรมที่ถือว่าร้ายแรงหลายประการ ได้แก่
ประการแรก คูคอยน์ดำเนินกระบวนการยืนยันตัวตนลูกค้า (Know Your Customer หรือ KYC) ในลักษณะ "ฉาบฉวยลวงตา" ที่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ
ประการที่สอง บริษัทไม่ดำเนินมาตรการเพียงพอในการกันนักลงทุนสัญชาติอเมริกันออกจากแพลตฟอร์ม
และประการสุดท้าย บริษัทละเว้นการจดทะเบียนในฐานะนายหน้าซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (Futures Commission Merchant) หรือตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ (Foreign Board of Trade) ตามที่กฎหมายกำหนด
ภายใต้ข้อตกลงล่าสุดนี้ เพเคน โกลบอล ถูกห้ามมิให้อนุญาตให้ผู้มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกาทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์มคูคอยน์ เว้นแต่บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนกับ CFTC ในฐานะ Foreign Board of Trade ให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน เงื่อนไขนี้ถือเป็นข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่จะกระทบต่อการเข้าถึงตลาดผู้ใช้ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างมีนัยสำคัญ