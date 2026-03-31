SUPER ปลื้ม! หุ้นกู้ 2 ชุด วงเงิน 2 พันล. ขายเกลี้ยง

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 1 ปีและอายุ 2 ปี วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 5.40 -5.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน กระแสการตอบรับจากนักลงทุนทั่วไป – นักลงทุนรายใหญ่ ท่วมท้น สะท้อนความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานและศักยภาพการเติบโต ฟากบิ๊กบอส “จอมทรัพย์ โลจายะ”ระบุพร้อมนำเงิน roll-over ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบัน ผลักดันเติบโตมั่นคง
นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า หุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ มูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ที่บริษัทฯเปิดขายระหว่างวันที่ 26 – 27 และ 30 มี.ค.2569 ที่ผ่านมา โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และนักลงทุนรายใหญ่ ผ่าน 11 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยมเกินจำนวนที่บริษัทเสนอขาย โดยขายหมดทั้งจำนวน สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯในฐานะผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียน
โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ เสนอขายจำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 942.50 ล้านบาท อายุ 1 ปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1,057.50 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.40 - 5.90% ต่อปี ซึ่งเงินที่ได้จะนำไปใช้ในการชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิม (roll-over) ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบัน
“ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ร่วมลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนต่อความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานและศักยภาพการเติบโตในอนาคต”นายจอมทรัพย์ กล่าว
ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงเดินหน้าตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ในการเข้าร่วมการประมูลและจัดหาโครงการใหม่ รวมทั้งการร่วมมือกับพันธมิตรในการลงทุนในโครงการใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา 2-3 รายในสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สนใจเข้าร่วมทุนในโครงการพลังงานความร้อนจากขยะ จากก่อนหน้านี้ที่บริษัทฯมีพันธมิตรทางธุรกิจ “เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย)” (LEVANTA) บริษัทในเครือ Actis Energy Fund 5 ที่เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและในประเทศเวียดนาม เป็นต้น โดยในปี 2569 วางเป้ารายได้เติบโตต่อเนื่อง
ปัจจุบัน SUPER มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา PPA รวมทั้งสิ้น 2,069.25 เมกะวัตต์ โดยได้ COD แล้ว 1,432.28 เมกะวัตต์ และหากรวมโครงการลม Bac Lieu เฟสแรก 99 เมกะวัตต์ ที่จะ COD ในไตรมาส 2/2569 จะส่งผลให้กำลังการผลิตที่ COD แล้วเพิ่มเป็น 1,531.28 เมกะวัตต์ สนับสนุนความแข็งแกร่งของพอร์ตพลังงานหมุนเวียน และสนับสนุนการเติบโตของรายได้และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาว