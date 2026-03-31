FTI เร่งเยียวยาผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้

“ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล” เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน จัดตั้งจุดรับแจ้งความเสียหาย รองรับทั้งที่อยู่อาศัยและสุขภาพ พร้อมประสานตรวจวัดมลพิษและเตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI ขอแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคารเก็บสินค้าบางส่วนของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบ ทั้งในด้านความเสียหายต่อที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และอาจรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากควันหรือมลพิษที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้ พร้อมเดินหน้าให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
โดยได้จัดตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียน พร้อมติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้ามาแจ้งข้อมูลความเสียหายได้โดยตรง โดยบริษัทฯ ได้ให้การเยียวยาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ สามารถเข้ามาแจ้งเรื่องได้ทันที ครอบคลุมทั้งด้านความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและผลกระทบด้านสุขภาพ โดยเจ้าของที่พักอาศัยสามารถแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของ ส่วนผู้เช่าสามารถแสดงหลักฐานการเช่าและเลขที่ห้อง เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่านเจ้าหน้าที่รับเรื่อง เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการประสานหน่วยงานเอกชนเข้าตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองสุขาภิบาลและเขตคลองสามวา เพื่อเข้าร่วมตรวจสอบและประเมินผลกระทบอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
ขณะเดียวกัน ในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้เตรียมแผนรองรับอย่างเหมาะสม โดยหากมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก รวมถึงพนักงานของบริษัท จะดำเนินการประสานรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เข้ามาให้บริการในพื้นที่ทันที แต่หากเป็นกรณีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนน้อย สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล และนำหลักฐานมาเบิกค่าใช้จ่ายตามจริงได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้สิ้นสุดกระบวนการเยียวยาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา การดำเนินการในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และรวดเร็วที่สุด