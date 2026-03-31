SAWAD แจกฟรีประกันอุบัติเหตุรับสงกรานต์ คุ้มครองสูงสุด 1แสนบาท

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เดินหน้าสร้างความอุ่นใจให้คนไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเดินทางจำนวนมากและมีความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น โดยเปิดตัวแคมเปญพิเศษ “สงกรานต์นี้ อุ่นใจ ศรีสวัสดิ์ แจกฟรี ประกันอุบัติเหตุ” เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางและเฉลิมฉลองในเทศกาลได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
แคมเปญดังกล่าวมอบความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 พฤษภาคม 2569 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ความคุ้มครองอยู่ภายใต้การดูแลของ บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันภัย ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยระดับสากล โดยมีเงื่อนไขในการรับสิทธิ์คือ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20-65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย จำกัดสิทธิ์: 1 เลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น สามารถรับสิทธิ์ได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ https://sawad.info/3PruZYk (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งมาพร้อมกับความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ บริษัทฯ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความอุ่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ผ่านการมอบประกันอุบัติเหตุฟรี เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตและเดินทางได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น แคมเปญนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของบริษัทฯ ในการยกระดับบทบาทจากผู้ให้บริการทางการเงิน สู่การเป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิต พร้อมส่งมอบความคุ้มครองและความอุ่นใจให้กับคนไทยในทุกการเดินทาง” นางสาวธิดากล่าว