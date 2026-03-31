LH Bank เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “เงินฝากสีเขียว” ร่วมขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank ) เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันทางการเงินเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุด ธนาคารได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากสีเขียว หรือ Green Deposit เพื่อนำเงินฝากดังกล่าวไปสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการพลังงานสะอาด โครงการอาคารสีเขียว และธุรกิจที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลิตภัณฑ์เงินฝากสีเขียวได้รับการออกแบบภายใต้กรอบ Sustainable Finance Framework ที่ครอบคลุมมาตรฐานการระดมทุนสีเขียวเพื่อความยั่งยืนโดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็นที่ปรึกษา และได้รับการประเมินและให้ความเห็นโดยอิสระจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เงินฝากสีเขียวดังกล่าวได้รับความไว้วางใจจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นลูกค้าเงินฝาก 500 ล้านบาท สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบินไทยดำเนินธุรกิจภายใต้ความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในทุกมิติ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย และล่าสุด บริษัทฯ ได้เลือกใช้บริการเงินฝากสีเขียว (Green Deposit) กับ LH Bank โดยนำเงินฝากไปสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการต่อยอดแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) พร้อมยกระดับการบริหารสภาพคล่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งนี้ การเปิดตัวดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , Ms. Christine Engstrom, Director General, Sectors Department 3 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ฃ และ นายสมบัติ จิวริยเวชช์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน