หุ้นปิดเช้าลบ 2.36 จุด แรงขาย DELTA ตามหุ้นเทคฯโลกกดดัน ท่ามกลางสมรภูมิ ตอ.กลางยังไม่นิ่ง

ตลาดหุ้นไทยปิดเช้าที่ 1,447.26 จุด ลบ 2.36 จุด (-0.16%) มูลค่าซื้อขายราว 31,760 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีเคลื่อนไหวทรงตัว โดยทำจุดต่ำสุด 1,444.66 จุด และจุดสูงสุด 1,454.16 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้เคลื่อนไหวทรงตัวสอดคล้องตลาดหุ้นภูมิภาค เนื่องจากสงครามตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอน เมื่อคืนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ขู่โจมตีโรงงานไฟฟ้าอิหร่าน แต่ต่อมาส่งสัญญาณพร้อมยุติปฏิบัติการทางทหาร แม้ช่องแคบฮอร์มุซยังถูกปิด
ขณะที่เช้านี้ DELTA ปรับตัวลงเช่นเดียวกับหุ้นเทคโนโลยีต่างประเทศที่มีแรงขายออกมา ขณะที่หุ้นกลุ่มปิโตรเคมี และการแพทย์ ปรับขึ้นช่วยหนุนดัชนี
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนีเคลื่อนไหวในทิศทาง Sideway รอติดตามพัฒนาการสงคราม ประเมินกรอบแนวรับ 1,430 จุด และแนวต้าน 1,455 - 1,460 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,316.04 ล้านบาท ปิดที่ 263.00 บาท ลดลง 7.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,243.40 ล้านบาท ปิดที่ 162.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,156.77 ล้านบาท ปิดที่ 144.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,954.47 ล้านบาท ปิดที่ 14.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,194.30 ล้านบาท ปิดที่ 372.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท