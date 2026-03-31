ทีทีบี รีแบรนด์ 'หลักทรัพย์ธนชาต'สู่'หลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์'-ปักธงลุยธุรกิจลงทุน-บริหารความมั่งคั่ง

ธนาคารทหารไทยธนชาต(ทีทีบี)ประกาศเปลี่ยนชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)(ttb wealth securities public company limited) พร้อมใช้ชื่อย่อ ttb wealth และชื่อย่อในระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ TTBWEALTH สะท้อนทิศทางการดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่ง ภายใต้กลุ่มทีทีบีอย่างชัดเจน
สำหรับการปรับเปลี่ยนชื่อบริษัทในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายหลังจากทีทีบีเข้าถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 99.97% ซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการด้านการลงทุนและยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนชื่อบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ ประโยชน์ หรือสัญญาการใช้บริการของลูกค้า ลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการ ติดต่อ และรับการดูแลจากบริษัทได้ตามช่องทางปกติอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าและผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผลิตภัณฑ์การลงทุน ได้ทุกช่องทางการสื่อสารของบริษัทในชื่อ ttb wealth ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป