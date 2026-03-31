JR กอดBacklogกว่า 6 พันล. ลุยเทรดดิ้ง Oil & Gasรุก Green Energy

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ เปิดกลยุทธ์การเติบโตในปี 69 ตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้น 10-15% จากปีก่อน ฟากผู้บริหาร"สุรเดช อุทัยรัตน์"ระบุ ปัจจุบันมี Backlog กว่า 6,266 ล้านบาท เดินหน้ารับรู้ภายใน 1-3 ปีข้างหน้า ขณะที่นโยบายการบริหารงานปีนี้จะมุ่งเน้นการขยายงานในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพ ทั้งงานรับเหมาโครงการ ระบบไฟฟ้าและ ICT ธุรกิจเทรดดิ้งในกลุ่ม Oil & Gas รวมถึงการรุกสู่ธุรกิจพลังงานสีเขียว (Green Energy) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นายสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มงานในมือ (Backlog) รองรับการรับรู้รายได้ในอนาคต โดยปัจจุบันมี Backlog กว่า 6,266 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ภายใน 1-3 ปีข้างหน้า สร้างความมั่นคงให้กับการเติบโต
ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการต่อยอดธุรกิจเทรดดิ้ง ซึ่งเป็นงานประเภท Quick Win ที่สามารถรับรู้รายได้ได้รวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่ม Oil & Gas ที่บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญและมีจำนวนคู่แข่งจำกัด พร้อมอยู่ระหว่างการเจรจาจับมือพันธมิตรด้านพลังงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำเข้าอุปกรณ์และสินค้า รองรับความต้องการของผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทฯยังเดินหน้าขยายโอกาสในธุรกิจ Green Energy เพื่อตอบรับเมกะเทรนด์พลังงานสะอาด ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่ง New S-Curve ที่สำคัญในการผลักดันการเติบโตในระยะยาว
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 1,943.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.78% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,609.10 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 99.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.18% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 66.25 ล้านบาท สะท้อนถึงความสามารถในการขยายรายได้ควบคู่กับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงสร้างรายได้ยังคงมาจากธุรกิจบริการเป็นหลัก โดยคิดเป็นสัดส่วน 83.39% ของรายได้จากการขายและบริการ ขณะที่รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์เติบโตอย่างมีนัยสำคัญตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา
ในด้านความสามารถในการทำกำไร บริษัทฯมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 11.15% ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 5.12% เพิ่มขึ้นจาก 4.12% ในปี 2567 สะท้อนประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและการบริหารโครงการ
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.055 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569
“บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการขยายธุรกิจในกลุ่มที่มีศักยภาพสูง ควบคู่กับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการต่อยอดโอกาสใหม่ ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น” นายสุรเดช กล่าวในที่สุด
ทั้งนี้ JR ยังคงพัฒนาโซลูชันด้านระบบไฟฟ้าและ ICT อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในระยะยาว