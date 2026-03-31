UNIX มั่นใจเทรดวันแรกใน SET กระแสตอบรับดีเยี่ยม

ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี พร้อมลงสนามเทรดใน SET วันที่ 1 เม.ย. 69 มั่นใจกระแสตอบรับดีเยี่ยม นักลงทุนเชื่อมั่นพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง ชูจุดเด่นเป็นหุ้น Growth Stock รายได้กำไรเติบโตต่อเนื่อง มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ (Dividend Stock) และมีโอกาสที่ดีจากฐานลูกค้าครอบคลุมหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ฟากซีอีโอระบุด้วยศักยภาพการดำเนินงานและการใช้นวัตกรรมเครื่องจักรผลิตฟิล์มรักษ์โลกรีไซเคิลได้ 100% รวมถึงแนวโน้มธุรกิจมีโอกาสเติบโตตามอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ยังมีความต้องการสูง จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น สนับสนุนการเติบโตมั่นคงยั่งยืน
นายโสฬส ยอดมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ UNIX เปิดเผยว่า มั่นใจว่าหุ้น UNIX เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 1 เมษายน 2569 จะได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุน เนื่องจากพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง ทั้งด้านฐานะการเงิน และกระแสเงินสด มีความสามารถในการทำกำไร รวมทั้งมีโอกาสเติบโตสูง ตลอดจนมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากว่า 37 ปี ขณะเดียวกันมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ (Dividend Stock) โดยบริษัทฯนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40%ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทั้งนี้ ภายหลังจากการระดมทุนในตลาด SET บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในในเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทและบริษัทย่อย อีกทั้งการระดมทุน จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตได้ตามแผนและกรอบเวลาที่บริษัทฯตั้งเป้าหมายไว้
"ปัจจุบันบริษัทฯ มีความพร้อมในทุกด้านสำหรับการนำหุ้น เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 180 ล้านหุ้น โดยมีราคาไอพีโอ 1.89 บาทต่อหุ้น พร้อมทั้งการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ หรือนักลงทุน ในช่วงที่ผ่านมาถือได้ว่าหุ้น UNIX ได้รับความสนใจและการตอบรับจากนักลงทุนอย่างคึกคัก” นายโสฬส กล่าว
นางสาวออมสิน ศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) (BYD) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า UNIX จะเป็นหุ้นไอพีโอที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ด้วยจุดเด่นที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายฟิล์ม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีฐานลูกค้าที่หลากหลายกลุ่มธุรกิจที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับการเป็นผู้ผลิตฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบวงจรของไทย อีกทั้งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลกที่รีไซเคิลได้ 100% สอดรับเทรนด์ความยั่งยืนในอนาคต
ดังนั้น จึงมั่นใจว่า UNIX จะมีโอกาสขยายธุรกิจได้อีกมาก ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีสะท้อนจากผลการดำเนินงานสถิติย้อนหลังที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2566-2568 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม3,025.70 ล้านบาท 3,157.78 ล้านบาท 3,063.77 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิ 153.94 ล้านบาท 119.51 ล้านบาท และ 150.31 ล้านบาท ตามลำดับ