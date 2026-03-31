หุ้นอ่อนตัว รับ sentiment ลบตาม ตปท. ผวาสงครามยืดเยื้อดันน้ำมันพุ่ง-DELTA กดดัน

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีอ่อนตัวลง สอดคล้องกับบรรยากาศการลงทุนในต่างประเทศที่ยังเป็นลบ เนื่องจากความกังวลสงครามตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อ และยังไม่เห็นทางออก ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน ประเด็นดังกล่าวทำให้ตลาดกังวลมากขึ้นเรื่องเงินเฟ้อและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ เมื่อคืนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับการชดเชยอัตราเงินกองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 18.76 บาท หลังจากราคาตลาดโลกสูงถึง 238 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่งผลให้ราคาขายปลีกขยับตัวขึ้นอีก 1.80 บาทต่อลิตร กดดันกำลังซื้อในประเทศ ขณะเดียวกันวันนี้แนะระมัดระวังความผันผวนจากหุ้น DELTA เนื่องจากการ Rebalancing ปรับน้ำหนักตามเกณฑ์ Cap Weight ไม่ให้เกิน 10%
สำหรับถ้อยแถลงของ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อคืนนี้ มองท่าทีอยู่ในโหมด Wait and See โดยยังรอติดตามข้อมูลการส่งผ่านของราคาน้ำมันไปยังเงินเฟ้อ และพยายามพูดไม่ให้ตลาดตื่นตระหนกจนเกินไป ทิศทางนโยบายการเงินจึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญทั้งนี้
อย่างไรก็ตามแม้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกจะเป็นลบ แต่ตลาดหุ้นไทยยังมีหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีน้ำหนักในดัชนีมาก และกลุ่มสื่อสารที่ค่อนข้างแข็งแกร่งช่วยพยุงดัชนีไว้ รวมถึงมีปัจจัยเรื่องเงินปันผลที่ดีคอยหนุน ทำให้หุ้นไทยอาจจะไม่ลงลึกเท่าตลาดต่างประเทศโดยให้กรอบแนวรับ 1,430 จุด และแนวต้าน 1,460 จุด