ก.ล.ต.ไม่ขยายเวลานำส่งผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) ให้ MVP เพิ่ม

สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ขยายระยะเวลานำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) ให้ " เอ็ม วิชั่น"เพิ่ม พร้อม MVP เร่งดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล บจ.
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่ขยายระยะเวลานำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) ให้บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (MVP) เพิ่มเติม พร้อมทั้งให้ MVP เร่งดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ SETLink)
ตามที่ ก.ล.ต. สั่งการให้ MVP จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) เกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่อาจทำให้มีข้อสงสัยตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี การตรวจทานข้อมูลในงบการเงิน คำชี้แจงของ MVP เกี่ยวกับงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลที่ ก.ล.ต. ได้รับ โดยให้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในวันที่ 23 มกราคม 2569* ต่อมา ก.ล.ต. ได้ขยายระยะเวลาการนำส่งรายงานผลการตรวจสอบให้แก่ MVP เป็น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569**
ทั้งนี้ MVP ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาในการนำส่งรายงานดังกล่าวเพิ่มเติม เป็นภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ดี เนื่องจาก MVP ยังไม่สามารถแสดงได้ว่ามีความคืบหน้าของการตรวจสอบ special audit และยังไม่ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบ special audit
ก.ล.ต. พิจารณาแล้ว จึงไม่ขยายระยะเวลานำส่งรายงานผล special audit เพิ่มเติม พร้อมให้ MVP เร่งนำส่งรายงานผลการตรวจสอบ special audit และเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SETLink โดยเร็ว