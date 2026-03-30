ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเกณฑ์รางวัล SET Awards ประจำปี 2569

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดงาน SET Awards ประจำปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 เพื่อยกย่องบริษัทที่มีความเป็นเลิศทางธุรกิจและความยั่งยืน ใน 2 กลุ่มประเภทรางวัล ได้แก่ 1) กลุ่มรางวัล Business Excellence และ 2) กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ประกาศรายชื่อ บจ. ใน SET และ mai ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับรางวัล SET Awards ประจำปี 2569 จำนวน 715 บริษัท พร้อมเกณฑ์การพิจารณารางวัลทุกประเภทที่ www.set.or.th/setawardsเพื่อให้ บจ. มีเวลาเตรียมความพร้อม จากการเปลี่ยนแนวทางการประเมินและการปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จึงไม่มีการมอบรางวัล Sustainability Awards 2 ปี (ปี 2569 - 2570)พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทจดทะเบียนโดยพิจารณาจากผลการรับรางวัล Sustainability Awards ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เชิญ บจ. และผู้ร่วมตลาดทุนส่งข้อมูลประกอบการพิจารณารางวัล SET Awards ใน 6 ประเภทรางวัล ตั้งแต่ 30 มี.ค.-29 พ.ค. 2569 กำหนดมอบรางวัลในเดือน ต.ค. 2569
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของภาคตลาดทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น สร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities” ภายใต้พันธกิจ (priorities) สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการสร้างตลาดน่าเชื่อถือที่ยั่งยืน (Trusted Marketplace) มีสินค้าคุณภาพ มีธรรมาภิบาลที่ดี และตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการเสริมศักยภาพผู้ร่วมตลาด (Empowering Market Participants) ในมิติต่าง ๆ โดยการมอบรางวัล SET Awards เพื่อยกย่องบริษัทที่มีความโดดเด่นและเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุน ทั้งในด้านการดำเนินงานและคุณภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของตลาดทุนไทยให้แข็งแกร่ง ควบคู่กับการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
SET Awards เป็นรางวัลที่ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศของตลาดทุนไทย โดยในปีนี้บริบทด้านความยั่งยืนกำลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่าน ทั้งการเปลี่ยนการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้ FTSE Russell ESG Scores และสำนักงาน ก.ล.ต. มีการปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน IFRS S1 และ S2 (แบบ 56-1 One Report-S) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีเวลาในการเตรียมความพร้อม จึงไม่มีการมอบประเภทรางวัล Sustainability Awards เป็นเวลา 2 ปี (ปี 2569 - 2570) โดยยังคงมอบรางวัล Supply Chain Management Awards ตามปกติ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทบทวนและพัฒนาการพิจารณารางวัลใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทด้านความยั่งยืนในอนาคต เพื่อให้รางวัลในกลุ่ม Sustainability Excellence สะท้อนถึงคุณภาพและความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของตลาดทุนไทย โดยจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2570
“ในปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมอบประกาศเกียรติคุณ (Recognition) ให้แก่บริษัทจดทะเบียนโดยพิจารณาจากผลการรับรางวัล Sustainability Awards ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มมอบรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติองค์กรที่ขับเคลื่อนความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง” นายอัสสเดชกล่าว
นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมจัดงาน SET Awards และคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับการพิจารณาตัดสินรางวัล เปิดเผยว่า รางวัล SET Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในตลาดทุนไทย ในปีนี้ คณะทำงานฯ ได้ปรับปรุงเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นของรางวัล Best Asset Management Company Awards นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงนิยามลูกค้า Wealth สำหรับรางวัล Best Securities Company Awards ด้าน Digital Wealth Service ให้มีความเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันมากขึ้น
รางวัล SET Awards แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ 1) กลุ่มรางวัล Business Excellence มอบแก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) เป็นผู้ประมวลผลรางวัล 2) กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น โดยรางวัล Supply Chain Management Awards สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) เป็นผู้ประมวลผลรางวัล นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จหรือ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
ทั้งนี้ 6 ประเภทรางวัลที่บริษัทจะต้องส่งข้อมูลประกอบการพิจารณารางวัลสำหรับกลุ่มรางวัล Business Excellence ได้แก่ รางวัล Best Investor Relations Awards รางวัล Best Innovative Company Awards รางวัล Deal of the Year Awards รางวัล Best Securities Company Awards และรางวัล Best Asset Management Company Awards-ESG สำหรับกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ได้แก่ รางวัล Supply Chain Management Awards ส่วนรางวัลประเภทอื่น ๆ จะพิจารณาจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเกณฑ์และรายชื่อบริษัทที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ www.set.or.th/setawards สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มรางวัล Business Excellence ได้ที่ฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ 0 2009 9768 และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ได้ที่ฝ่ายกลยุทธ์และระบบนิเวศการลงทุนอย่างยั่งยืน 0 2009 9902