ยุคคนปลูกสร้างบ้านเซฟงบ พีดีเฮ้าส์ ปัดฝุ่นแบรนด์ลูก “เอคิวโฮม” สร้างเสร็จไว 4 เดือน

สถานการณ์ความตึงเครียดของสงครามอ่าวฯ ที่ยืดเยื้อได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจโลกให้เข้าสู่ภาวะชะลอตัว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรับสร้างบ้าน ที่ต้องเผชิญกับสภาวะต้นทุนวัสดุก่อสร้างและค่าขนส่งที่ผันผวน ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจ “หั่นงบประมาณ” การสร้างบ้านลง เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของครอบครัว
บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ กลุ่มบริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ที่มีประสบการณ์โดยตรงมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Insight) ที่เปลี่ยนไปสู่ความต้องการบ้านขนาดเล็กลงแต่มีคุณภาพสูง บริษัทฯ จึงหันมาขยายตลาดรับกำลังซื้อกลุ่มเป้าหมายสร้างบ้านหลังเล็ก ด้วยการปัดฝุ่นแบรนด์ลูก “เอคิวโฮม” (AQ Home) เพื่อสู้ศึกตลาดแมสในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะกลยุทธ์ “Small is Beautiful”: เมื่อบ้านหลังเล็กคือคำตอบของยุคเซฟงบ
นางสาวจิราภา สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยว่า จากสภาวะสงครามอ่าวฯ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อ เราพบว่ากลุ่มลูกค้าที่มีแผนจะสร้างบ้านระดับราคา 4-6 ล้านบาท เริ่มปรับลดสเกลลงมาเหลือเพียง 2-3 ล้านบาท ขณะเดียวกันกลุ่มที่มีความต้องการบ้านหลังแรกในต่างจังหวัด (Real Demand) ก็มองหาผู้รับสร้างบ้านที่มีความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ เพื่อป้องกันปัญหาการทิ้งงานท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
การนำแบรนด์ “เอคิวโฮม” กลับมาทำตลาดในครั้งนี้ บริษัทฯไม่ได้มองเพียงแค่การลดต้นทุนค่าก่อสร้างและราคาขาย (Price War) แต่เป็นการนำความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ มาปรับสเกลให้เข้ากับงบประมาณที่จำกัด โดยเปิดตัวแบบบ้านชั้นเดียวซีรีส์ใหม่ จำนวน 6 แบบ ที่เน้นความทันสมัย ฟังก์ชันการใช้งานที่คุ้มค่าทุกตารางเมตร ในระดับราคาที่จับต้องได้หรือเริ่มต้นเพียง 2 ล้านบาท ซึ่งถือเป็น “Sweet Spot” ของตลาดรับสร้างบ้านในต่างจังหวัด
ปฏิวัติการก่อสร้างด้วยระบบ Load-Bearing Wall: แข็งแรง เร็ว คุ้มค่า
หัวใจสำคัญที่ทำให้ เอคิวโฮม สามารถทำราคาที่แข่งขันได้ควบคู่ไปกับคุณภาพมาตรฐานสูง คือการนำเทคโนโลยี “โครงสร้างสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ำหนัก” (Load-Bearing Wall) มาใช้แทนโครงสร้างหล่อในที่แบบดั้งเดิม ซึ่งมีข้อดีที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคหลัก ๆ คือ
- ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป (Load-Bearing Wall) ใช้ผนังรับน้ำหนักแทนการใช้เสาและคาน ทำให้พื้นที่ภายในบ้านกว้างขวาง สวยงาม และมีความแข็งแรงทนทานสูง
- Speed to Home ด้วยระบบสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน ทำให้สามารถส่งมอบบ้านที่สมบูรณ์แบบได้ภายในเวลาเพียง 4-6 เดือนเท่านั้น ลดเวลาที่ต้องสูญเสียไปในการก่อสร้างแบบเดิม ๆ ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าอยู่อาศัยได้เร็วขึ้น
- มาตรฐานพีดีเฮ้าส์ แม้ราคาจะจับต้องได้ง่ายขึ้น แต่ยังคงได้รับการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างและการรับประกันจากทีมงานมืออาชีพ ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทุกสาขาทั่วประเทศ
“ปัจจุบันระบบโครงสร้างสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ำหนัก (Load-Bearing Wall) พบว่าในตลาดรับสร้างบ้านมีเฉพาะบริษัทอสังหาฯ รายใหญ่เท่านั้น (เข้ามาแข่งขันในตลาดรับสร้างบ้าน) ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านระดับราคา 5-10 ล้าบาทขึ้นไป บริษัทฯ จึงมองเห็นช่องว่างและโอกาสในการรุกขยายตลาดบ้านระดับราคา 2-3 ล้านบาท ด้วยเทคโนโลยีก่อสร้างแบบเดียวกับบ้านขนาดใหญ่” นางสาวจิราภา กล่าว
เจาะกลุ่มเป้าหมาย “New Generation & Retiree” ในต่างจังหวัด
นายพงศธร พรขุนทด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปทุมดีไซน์ดีเวลอป 2019 (นครราชสีมา) จำกัด ในฐานะผู้บริหารศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาภาคอีสาน เปิดเผยว่า “เอคิวโฮม” มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เริ่มสร้างครอบครัวในภูมิภาค (Young Family) และกลุ่มผู้เกษียณอายุที่ต้องการบ้านขนาดกะทัดรัด ดูแลง่าย (Retirement Home) โดยแบบบ้านชั้นเดียวงบประมาณ 2 ล้านบาทนี้ ได้รับการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในที่คำนึงถึงความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของคนทุกวัย พร้อมการรับประกันโครงสร้างและบริการหลังการขายที่เป็นมาตรฐานเดียวกับแบรนด์แม่พีดีเฮ้าส์
มุมมองต่อธุรกิจรับสร้างบ้าน: การปรับตัวคือทางรอด
การรุกขยายตลาดรับสร้างบ้านในต่างจังหวัดระดับราคา 2-3 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ “เอคิวโฮม” ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจรับสร้างบ้านว่า การยึดติดกับวิธีการเดิม ๆ ในยุควิกฤติพลังงานและแรงงานขาดแคลนอาจไม่ใช่คำตอบ การนำนวัตกรรมระบบสำเร็จรูปมาใช้และการบริหารจัดการ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ
“เรามั่นใจว่าการปัดฝุ่นแบรนด์ เอคิวโฮม และการนำระบบ Load-Bearing Wall มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการสร้างบ้านเองในประเทศไทย (ไม่ใช่ บ้านจัดสรร) ให้ผู้บริโภคในต่างจังหวัดได้มีบ้านที่มีคุณภาพดีในราคาที่เป็นธรรม แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกจะมีความผันผวนเพียงใดก็ตาม” นายพงศธร กล่าวสรุป
อนึ่ง บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด และบริษัทลูก คือผู้นำธุรกิจรับสร้างบ้านที่มีสาขาครอบคลุมการให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมทั้งในต่างจังหวัด โดยมุ่งเน้นการสร้างบ้านประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี ด้วยประสบการณ์รับสร้างบ้านนาน 35 ปี และการันตีด้วยรางวัลมาตรฐานระดับสากลมากมาย โดยมีบริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้บริหารแบรนด์และมาตรฐานศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ (PD HOUSE) และ เอคิว โฮม (AQ HOME) .