หุ้นปิดบวก 2.57 จุด พลิกกลับช่วงท้ายรับแรงซื้อ Big Cap กลุ่มน้ำมัน-ปิโตร-ICT

SET ปิดวันนี้ที่ 1,449.62 จุด เพิ่มขึ้น 2.57 จุด (+0.18%) มูลค่าซื้อขาย 57,708.29 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวลงมาเกือบทั้งวัน ก่อนพลิกเป็นบวกช่วงท้ายตลาดภาคบ่าย โดยทำจุดสูงสุด 1,453.05 จุด และจุดต่ำสุด 1,432.57 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 263 หลักทรัพย์ ลดลง 182 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 207 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ช่วงท้ายภาคบ่ายพลิกดีดขึ้นมาบวกได้หลังแกว่งในแดนลบเกือบทั้งวัน แรงหนุนมาจากหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มน้ำมัน ปิโตรเคมี รวมทั้ง ICT โดยตลาดหุ้นยุโรปและตลาดฟิวเจอร์สของสหรัฐก็รีบาวด์ขึ้นมาก คาดว่าตลาดน่าจะรับรู้ปัจจัยสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยืดเยื้อมาเป็นระยะเวลา 1 เดือนไปมากแล้ว
ขณะเดียวกัน ปัจจัยในประเทศมีรายงานข่าวว่านายกรัฐมตรีนำรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯแล้ว เป็น Sentiment เชิงบวกต่อการเดินหน้าทำงานได้อย่างเต็มที่ของรัฐบาล คาดหวังการเร่งผลักดันมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพและการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา ทำให้ตลาดหุ้นไทยในช่วงท้ายตลาดวันนี้ดีดตัวขึ้นมา
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มพรุ่งนี้อาจยังผันผวน ต้องติดตามท่าทีของสหรัฐและอิหร่านว่าจะเป็นอย่างไร รวมถึงทิศทางของราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ โดยให้แนวต้าน 1,465 จุด แนวรับ 1,440 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,739.96 ล้านบาท ปิดที่ 270.00 บาท ลดลง 6.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 4,321.72 ล้านบาท ปิดที่ 161.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,705.07 ล้านบาท ปิดที่ 35.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
IVL มูลค่าการซื้อขาย 2,642.40 ล้านบาท ปิดที่ 24.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.80 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,452.17 ล้านบาท ปิดที่ 59.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท