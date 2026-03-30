สืบสวนกลางอินเดียทลายเครือข่ายค้ามนุษย์ ลวงเหยื่อไปค่ายสแกมคริปโตเมียนมา

สำนักงานสืบสวนกลาง หรือ ซีบีไอ ของอินเดีย ปิดล้อมจับกุมผู้ต้องสงสัยรายสำคัญในนครมุมไบ ในฐานะหัวหน้าเครือข่ายค้ามนุษย์ที่ลักลอบส่งพลเมืองอินเดียเข้าสู่กองกำลังฉ้อโกงคริปโตในเขตเมียวดี ประเทศเมียนมา ปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการตีโต้ที่แม่นยำที่สุดครั้งหนึ่งของอินเดียต่อระบบนิเวศของค่ายหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยหลักฐานจากคำให้การผู้รอดชีวิต นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล และเครือข่ายประสานงานส่งตัวกลับประเทศจากไทย เมียนมา และกัมพูชา สัญญาณเตือนนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตและทีมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั่วภูมิภาค ว่าหน่วยงานกำกับดูแลอินเดียกำลังติดตามโครงสร้างมนุษย์เบื้องหลังการฉ้อโกงอย่างจริงจัง และโครงข่ายการเงินที่ค้ำจุนปฏิบัติการเหล่านี้คือเป้าหมายถัดไป
ซีบีไอระบุตัว รามากฤษณัน ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกหลักของเครือข่าย ผ่านการสอดส่องอย่างต่อเนื่องที่ติดตามเส้นทางการเดินทางกลับอินเดียของเขา หลังได้รับรายงานละเอียดจากพลเมืองอินเดียที่หลบหนีออกจากค่ายเคเค พาร์ก ผู้รอดชีวิตกลุ่มดังกล่าวถูกส่งตัวกลับจากประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2568 และพฤศจิกายน 2568 และคำให้การของพวกเขานำไปสู่การระบุตัวรามากฤษณันโดยตรง
รูปแบบปฏิบัติการที่รามากฤษณันดำเนินการนั้นมีความแม่นยำสูง เหยื่อถูกคัดเลือกในกรุงเดลีด้วยสัญญาว่าจ้างงานที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย จากนั้นถูกพาตัวไปยังกรุงเทพฯ ก่อนถูกเบี่ยงเส้นทางเข้าสู่เขตเมียวดีของเมียนมา ซึ่งเป็นทางเดินที่กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์เปลี่ยนให้กลายเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบ หลังยึดอำนาจควบคุมพื้นที่จากรัฐบาลทหารเมียนมาในปี 2567
เมื่ออยู่ภายในเคเค พาร์ก เหยื่อเผชิญกับการกักขังโดยมิชอบ การทำร้ายร่างกาย และการบังคับให้มีส่วนร่วมในปฏิบัติการหลอกลวงการลงทุนคริปโตและกลลวงโรแมนซ์ ที่มุ่งเป้าเหยื่อทั่วโลก รวมถึงในอินเดีย
ซีบีไอระบุว่า การค้นบ้านพักของรามากฤษณันในนครมุมไบพบหลักฐานดิจิทัลชิ้นสำคัญที่เชื่อมโยงเขาเข้ากับปฏิบัติการในทั้งเมียนมาและกัมพูชา ยืนยันว่าเครือข่ายขยายออกไปไกลกว่าค่ายหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เพียงแห่งเดียว
หน่วยงานระบุอย่างชัดเจนว่าเขาทำหน้าที่เป็น "หัวหน้าเครือข่ายหลักในการค้ามนุษย์พลเมืองอินเดียที่ไม่รู้เท่าทันเข้าสู่ค่ายหลอกลวงทางไซเบอร์ในเมียนมา" และยืนยันว่ากำลังดำเนินการตามผู้ต้องหารายอื่น รวมถึงชาวต่างชาติ
สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือ เส้นทางของหลักฐานได้รับการบันทึกอย่างครบถ้วนและมีมิติข้ามพรมแดน นี่ไม่ใช่การจับกุมบนพื้นฐานของหลักฐานอ้อมค้อม หากแต่เป็นคดีที่สร้างขึ้นจากคำให้การของผู้รอดชีวิต การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล และการประสานงานส่งตัวบุคคลกลับประเทศในระดับนานาชาติ
โครงสร้างการสืบสวนที่ผลิตการจับกุมครั้งนี้สามารถนำไปใช้ซ้ำได้กับจุดเชื่อมต่ออื่นในเครือข่ายเดิม โครงสร้างพื้นฐานการฉ้อโกงที่อาศัยคริปโตดำเนินงานทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรอ่านสัญญาณนี้ว่าเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่พิสูจน์แล้ว ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ที่โดดเดี่ยว