QLT เย้ยบัญชีดำ ก.ล.ต. / สุนันท์ ศรีจันทรา

มีนักลงทุนส่งข้อมูลการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งมาให้ และสอบถามว่า บุคคลที่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษทางอาญา ในความผิดร้ายแรง และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ จะมีสิทธิ์เป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารบริษัทจดทะเบียนได้อีกหรือ
ข้อมูลการแต่งตั้งที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร โดยมีค่าตอบแทนในตำแหน่ง คัดมาจากหมายเหตุในงบการเงิน บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT ประจำปี 2568 ระบุถึงการแต่งตั้ง นายกิตติ พัวถาวรสกุล เป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารบริษัท ทั้งที่รู้ว่า นายกิตติถูกขึ้นบัญชีดำจาก ก.ล.ต.
นายกิตติเป็นนักลงทุนรายใหญ่ เข้าซื้อขายในหุ้นหลายบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นเก็งกำไรขนาดเล็ก และถูก ก.ล.ต.กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวอาชญากรรมเศรษฐกิจ (ปอศ.) ในความผิดทุจริต ร่วมกับพวกรวม 4 คน เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2568 และถูกขึ้นบัญชีดำ ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน
ผู้สอบบัญชี บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO ได้พบธุรกรรมการลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทย่อย คือ บริษัท โมเมนตัม เอส จำกัดหรือ MTS ในปี 2566 ซึ่ง ก.ล.ต.ตรวจสอบและพบพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่า อดีตกรรมการและผู้บริหารของ CMO และพวกร่วมกระทำการทุจริตผ่านการลงทุนซื้อหุ้น MTS
นายกิตติและพวก นำบริษัท ที-มันนี่ จำกัด ไปซื้อหุ้น MTS จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมในราคาทุนเพียง 400,000 บาท ก่อนนำไปขายต่อให้แก่ CMO ในราคา 65 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงเกินกว่าราคาที่สามารถซื้อได้จริง และพบว่านายกิตติและพวกเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากส่วนต่าง (กำไร) จากการขายหุ้น เป็นเหตุให้ CMO ได้รับความเสียหาย
ขณะถูกกล่าวโทษ นายกิตติเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CMO ก่อนจะลาออกจากตำแหน่ง หลังถูก ก.ล.ต.กล่าวโทษ ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 5 สัดส่วน 5.37% ของทุนจดทะเบียนใน QLT
ไม่มีข้อกำหนดว่า บุคคลที่ถูก ก.ล.ต.ขึ้นบัญชีดำ จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทจดทะเบียนได้ มีเพียงข้อห้ามการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเท่านั้น
บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ เลือกที่จะไม่แต่งตั้งบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำเข้ารับตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท ฯ เพราะกระทบต่อภาพพจน์บริษัทฯ กระทบต่อหลักธรรมาภิบาล และความเชื่อมั่นของนักลงทุน
แต่กรรมการ QLT อาจไม่ตระหนักในหลักธรรมาภิบาลหรือภาพพจน์ทางสังคม จึงอุ้มนายกิตติให้มีที่ยืนในตลาดทุน
ไม่น่าแปลกใจที่หุ้น QLT อยู่นอกสายตาของนักลงทุนส่วนใหญ่ และไม่มีสภาพคล่องการซื้อขายมากนัก จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยมีเพียง 1,002 คนเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนทั่วไป ขณะที่ผลประกอบการขาดทุนติดต่อหลายปี และเพิ่งมีกำไร 3.25 ล้านบาทในปี 2568
การแต่งตั้งคนที่ถูกขึ้นบัญชีดำเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร QLT เป็นการเลี่ยงบาลี หรืออาศัยช่องโหว่ แต่งตั้งคนที่มีมลทิน เข้าไปมีตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน และทำให้มาตรการป้องกันคนที่มีพฤติกรรมด่างพร้อยเข้าไปมีบทบาทในบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต.ไร้ความหมาย
โจทก์ต่อไปคือ ก.ล.ต.จะทำอย่างไรกับ QLT และ ก.ล.ต.จะทบทวนคนที่ถูกขึ้นบัญชีดำ ไม่ให้กลับเข้าไปมีตำแหน่งใดๆในบริษัทจดทะเบียนได้หรือไม่
สำหรับนักลงทุน ดำเนินมาตรการทางสังคมลงโทษอยู่แล้ว เพราะแทบไม่มีเข้าไปลงทุนในหุ้น QLT
หุ้นปัจจัยพื้นฐานดี ผลประกอบการมีกำไร จ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง ยังเล่นยาก ใครจะไปเสี่ยงกับหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานเปราะบาง และมีมลทินอย่าง QLT