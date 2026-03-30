หุ้นปิดเช้าลบ 4.43 จุดวิตกสงคราม ตอ.กลาง บานปลายดันราคาน้ำมันพุ่งกระทบเศรษฐกิจ-เงินเฟ้อสูง

ตลาดหุ้นไทยปิดเช้าที่ 1,442.62 จุด ลบ 4.43 จุด (-0.31%) มูลค่าซื้อขายราว 29,304 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีแกว่งในแดนลบ โดยทำจุดต่ำสุด 1,432.57 จุด และจุดสูงสุด 1,446.60 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวลงตามตลาดภูมิภาค จากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางทำท่าลุกลามหลังจากกลุ่มติดอาวุธฮูตีซึ่งเป็นพันธมิตรอิหร่านโจมตีอิสราเอล และมีกระแสข่าว กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เตรียมเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินในอิหร่าน ยิ่งเป็นแรงกดดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นและยืนในระดับสูง โดยเช้านี้ ราคาน้ำมัน Brent พุ่งขึ้น 2.4% มาที่ 108 เหีรยญ/บาร์เรล น้ำมัน WTI ปรับขึ้นเกือบ 2%
โดยรัฐบาลแบกรับภาระน้ำมันผ่านกองทุนน้ำมันฯ แต่หากราคาน้ำมันยังยืนระดับสูงก็อาจปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด ยิ่งดันสินค้าแพงขึ้น ขณะที่โอกาสปรับลดดอกเบี้ยไม่มี ซึ่งกดดันกลุ่มเทคโนโลยี อย่าง DELTA ปรับลง ฉุดดัชนี 10-11 จุด สวนทางกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี ได้ประโยชน์จากกราคาน้ำมัน เป็นสถานการณ์สุ่มเสี่ยงเงินเฟ้อขึ้นสูง และการปรับประมาณการเศรษฐกิจลง นักท่องเที่ยวมีความเสี่ยงไม่ถึงเป้า หลังราคาตั๋วโดยสารที่แพงขึ้น กดดันตลาดหุ้นไทยเสี่ยงมากขึ้น
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายเคลื่อนไหวแดนลบเพราะไม่มีปัจจัยบวก โดยให้แนวรับ 1,430 จุด แนวต้าน 1,460 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,743.71 ล้านบาท ปิดที่ 265.00 บาท ลดลง 11.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,610.68 ล้านบาท ปิดที่ 162.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
IVL มูลค่าการซื้อขาย 1,557.32 ล้านบาท ปิดที่ 24.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,500.74 ล้านบาท ปิดที่ 35.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,283.31 ล้านบาท ปิดที่ 58.00 บาท ลดลง 0.25 บาท