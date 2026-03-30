NAM เดินหน้าเข้าร่วมโครงการ Jump+

นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น ประกาศเข้าร่วมโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดินหน้ายกระดับศักยภาพธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งองค์กร ควบคู่กับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและมาตรฐานด้าน ESG ฟากซีอีโอ “วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ” ระบุ มั่นใจโครงการนี้ช่วยวางแนวทางสร้างการเติบโต เพิ่มความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ตอกย้ำเป้าหมายผลักดันธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NAM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตของบริษัทจดทะเบียน พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าให้กับตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว
การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการวางรากฐานเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเสริมสร้างการเติบโตของผลการดำเนินงาน การยกระดับมาตรฐานด้านหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
“การเข้าร่วมโครงการ Jump+ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพองค์กรอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมองค์ความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นในการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างคุณค่าใหม่ให้กับองค์กร ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายวิโรจน์ กล่าว