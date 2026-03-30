“Super Solutions Platform” ‘คอมมูนิตี้นักธุรกิจยุคใหม่’ ที่ผสานเครือข่าย และองค์ความรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน ชูจุดแข็งเป็นBusiness Community แบบครบวงจร ที่มุ่งสร้าง Ecosystem เชิงกลยุทธ์ ที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้บริหารองค์กร และบริษัท จดทะเบียน เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพการเติบโตของธุรกิจไทยในยุค AI Economy พร้อม ประกาศพันธกิจใหม่ ตั้งเป้าปีแรกส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกในกลุ่มธุรกิจ SME จำนวนกว่า300 ราย และสามารถต่อยอดธุรกิจให้สมาชิกกว่า 50 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท
นายกระทรวง จารุศิระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ โซลูชั่น แพล็ตฟอร์ม จำกัด หรือ Super Solutions Platform เปิดเผยว่า “Super Solutions Platform เป็นแพลตฟอร์มทางธุรกิจ ในรูปแบบคอมมูนิตี้ (Community) ของนักธุรกิจยุคใหม่ มุ่งสร้างพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันเรียนรู้ พัฒนา และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในทุกมิติ โดยเฉพาะสถานการณ์ ปัจจุบัน ที่โลกธุรกิจถูกดิสรัพท์ด้วยสงคราม ทำให้เชื้อเพลิงขาดแคลน ราคาสินค้าขึ้นราคา ต้นทุน โลจิสติกส์สูงขึ้น การท่องเที่ยวชะงักงัน นักธุรกิจต้องการผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาในการแก้ปัญหา ซึ่ง Super Solutions Platform เป็นคอมมูนิตี้ ที่สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้บริหารระดับสูง และเจ้าของกิจการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ คอร์สเรียน การสัมมนาธุรกิจ ผสานเครือข่ายหรือ Networking ที่ให้เกิดการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ นำไปสู่การต่อยอด และการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญในทุกมิติ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเงิน การค้า และการตลาดมืออาชีพ และยังเป็น Ecosystem โครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ให้สมาชิกได้ต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว”
นายปุณภณ วิสิฐเตชกุล ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ซุปเปอร์ โซลูชั่น แพล็ตฟอร์ม จำกัด เปิดเผยว่า “ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขันสูงจากคู่แข่งทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ ‘เครือข่ายทางธุรกิจ’ คือกุญแจสำคัญในการสร้างโอกาสและการเติบโต ด้วยบทบาทของการเป็น Super Connector เราจึงพัฒนาแพลตฟอร์ม Super Solutions ให้เป็นคอมมูนิตี้ (Community) ที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการไปสู่ ‘ดีลจริง’ ผ่านการทำ Business Matching ทั้งระหว่าง SME กับ SME และ SME กับบริษัทมหาชน ซึ่งเราสนับสนุนสมาชิกในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาระดับ CEO บริษัทมหาชน การเข้าถึงแหล่งเงินลงทุน และกำลังการผลิตจากโรงงานในเงื่อนไขพิเศษ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการทำดีล และมี Session พิเศษแบบ Private Consult เพื่อช่วยวางกลยุทธ์เชิงลึก ล่าสุด ได้เกิดความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัทผู้ผลิตน้ำยาฟอกไตในตลาด LiveX และบริษัทผู้พัฒนาแถบตรวจโรคไต จากการเชื่อมโยงของเรา รวมถึงดีล Cross-Selling ในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจรวมแล้วหลายสิบล้านบาท เราไม่ได้เน้นเพียงการเรียนรู้ แต่เน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จากการทำดีลจริง"
ดร.เอกลักษณ์ ยิ้มวิไล ผู้ก่อตั้ง Mandala AI ผู้พัฒนา AI Solutions ชั้นนำของไทย กล่าวว่า “AI คือเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และ AI จะไม่ใช่เพียง เทคโนโลยีทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็น “โครงสร้างพื้นฐานใหม่ของธุรกิจ” ที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงาน และโมเดลธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดย AI สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในหลายมิติ อาทิ AI Solutions for Business ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยช่วยแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขาย การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน หรือการยกระดับประสบการณ์ลูกค้า Data and AI Insights for Business เพื่อเป็น “คลังข้อมูลเชิงลึก” ที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแปลงเป็นอินไซส์ (insight) ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ช่วยให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสใหม่ ลดความเสี่ยง และวางกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น และที่สำคัญคือ Digital Transformation คือเมกะเทรนด์สำคัญของโลกที่ทุกองค์กรต้องปรับตัว โดย AI จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับระบบงาน การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ หรือการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้พร้อมแข่งขันในระดับสากล ซึ่งเป้าหมายของเราคือการผลักดันให้ธุรกิจไทยสามารถใช้ AI เป็นเครื่องมือสำคัญในการเติบโต สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และก้าวสู่เวทีระดับสากลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JSP กล่าวว่า “แม้ว่าตลาดธุรกิจสุขภาพและความงามยังเติบโตสูง แต่การแข่งขันก็สูงและมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน และในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน“ผู้ช่วยเชิงกลยุทธ์” หรือที่ปรึกษาที่สามารถช่วยวิเคราะห์ปัญหา วางแผน และสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเทรนด์ของของผู้ประกอบการในปัจจุบันที่ต้องการขยายกิจการ เข้าตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นการมีเครือข่ายผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา สามารถร่วมกันสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดสู่ตลาดผ่านกลยุทธ์ M&A (Mergers & Acquisitions) แบบเจาะจง โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจศักยภาพสูง เช่น ธุรกิจสุขภาพ (Healthcare) กลุ่ม Wellness อาหารเสริมและยา ดังนั้นการมีทีมที่ปรึกษาและพันธมิตรที่มีประสบการณ์ จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
Super Solutions Platform แพลตฟอร์มธุรกิจในรูปแบบคอมมูนิตี้ (Community) ของนักธุรกิจ ยุคใหม่ โดยเน้น “เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญตัวจริง” ครอบคลุมตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กร การจัดหาเงินทุน ไปจนถึงการจับคู่พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Business Matching) และการสนับสนุนการทำ ธุรกรรม M&A และ IPO มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตแบบครบมิติให้กับผู้ประกอบการ ทั้งในด้านการขยาย ธุรกิจ (Scaling) การเพิ่มรายได้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการยกระดับมาตรฐานองค์กร โดยมีจุดแข็ง จากเครือข่ายพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพที่ครอบคลุมทุกด้าน อาทิ การเงิน การลงทุน กฎหมาย การตลาด เทคโนโลยี และการพัฒนาธุรกิจ ด้วยประสบการณ์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำ IPO มากกว่า 100 ดีล รวมถึงความสำเร็จในการผลักดันธุรกิจเข้าสู่ตลาดทุนในระดับมูลค่าสูง Super Solutions Platform จึงมีความพร้อมในการเป็น “สะพานเชื่อม” ระหว่างโอกาสทางธุรกิจ คอนเนคชั่น และแหล่งเงินทุน โดยเปิดให้บริการในรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscription) โดยแบ่งเป็นบริการสำหรับ ระดับบุคคล (Individual) และสำหรับระดับองค์กร (Corporate) เพื่อตอบโจทย์ในการสนับสนุนทางธุรกิจ ที่แตกต่างกัน
“โดย Super Solutions Platform ชูจุดแข็งในการสร้างระบบนิเวศธุรกิจครบวงจร หนุนการเติบโต อย่างยั่งยืน พร้อมเป็นคอมมูนิตี้ศูนย์กลางสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการสร้างธุรกิจ สร้างมูลค่า และก้าวสู่ ความสำเร็จในตลาดทุน โดยมุ่งสร้างระบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทางธูรกิจ และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าแผนการดำเนินงานในปี 2569 โดยต้องการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกในกลุ่มธุรกิจ SME จำนวนกว่า 200-300 ราย และผลักดันต่อยอดสมาชิกในกลุ่มบริษัทองค์กรขนาดใหญ่กว่า 50 บริษัท โดยประมาณการเป็นมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท” นายกระทรวงกล่าว