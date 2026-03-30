PTECH ดึง Hiway ร่วมผลิต - จัดจำหน่าย ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พลัส เทค อินโนเวชั่น ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ Hiway Sensor Technology บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีน พัฒนาและผลิตชิประบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) ระดับโลก ร่วมผลิตและประกอบ พร้อมเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ภายในปีนี้ หนุนโอกาสเติบโตตลาด OEM และ Aftermarket ตั้งเป้าสู่ผู้นำเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะระดับภูมิภาค
นายวิเลิศ อรวรรณวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTECH ผู้นำด้าน EMS Manufacturing ในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (MOU) ร่วมกับ Hiway Sensor Technology หรือ Hiway บริษัทเทคโนโลยีจากประเทศจีน ผู้ผลิตชิป TPMS (Tire Pressure Monitoring System) หรือ ระบบตรวจสอบแรงดันลมยางอัตโนมัติรายแรกของจีนที่พัฒนาเองทั้งกระบวนการ เพื่อเปิดตลาดระบบตรวจสอบแรงดันลมยางสำหรับรถยนต์นั่ง รถบรรทุก และรถสองล้อในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia:SEA) อย่างเต็มรูปแบบ
ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ PTECH ร่วมเป็น "ผู้ผลิตและประกอบ" (EMS & Assembly) ผลิตภัณฑ์ TPMS ของ Hiway ในประเทศไทย ควบคู่กับการเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทยและ SEA ภายในปีนี้ โดยการผลิตในไทยจะช่วยลดต้นทุนนำเข้า ลดเวลาส่งมอบ และเปิดประตูสู่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้า "Made in Thailand" ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในยุคที่ซัพพลายเชนโลกกำลังปรับโครงสร้างครั้งใหญ่
PTECH วางกลยุทธ์การจัดจำหน่ายทั้งในรูปแบบ OEM (ผู้ผลิตรถยนต์) และ Aftermarket (ตลาดอุปกรณ์เสริม) โดยมุ่งขยายเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและภูมิภาค เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งเป็นฐานการผลิตยานยนต์สำคัญของอาเซียน และยังมีรถยนต์เชิงพาณิชย์รวมถึงรถบรรทุกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบ TPMS จึงสะท้อนโอกาสในการขยายตลาดได้อีกมาก
ทั้งนี้ ภาพรวมตลาด TPMS ทั่วโลกมูลค่าประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 และคาดว่าจะเติบโตแตะ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2578 ขณะเดียวกันการทยอยบังคับใช้กฎระเบียบ UN R141 ในหลายประเทศ จะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ตลาดมีแนวโน้มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทตั้งเป้าส่วนแบ่งในตลาด TPMS อยู่ที่ราว 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2026
นอกจากนี้ ทั้งสองบริษัทมีแผนต่อยอดธุรกิจสู่ Intelligent Tire Solutions ที่ผสานเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) หรือ เทคโนโลยีที่ใช้คลื่นวิทยุอ่านและจัดเก็บข้อมูลสินค้าแบบไม่สัมผัส และระบบบริหารจัดการยานพาหนะ (Fleet Management) เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการแบบครบวงจร และมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง บริษัทร่วมทุน (Joint Venture:JV) ในประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายตลาดไปทั่วภูมิภาค SEA
“ความร่วมมือกับ Hiway ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของ PTECH ในการยกระดับจากผู้ให้บริการด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ บริษัทมองเห็นศักยภาพของตลาด TPMS ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากทั้งปัจจัยด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมและทิศทางกฎระเบียบที่ชัดเจน
การนำเทคโนโลยีระดับโลกมาผลิตในประเทศไทย ไม่เพียงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่ยังสร้างโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ และต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าในระดับภูมิภาคในอนาคต” นายวิเลิศ กล่าว
Hiway Sensor Technology หรือ Hiway ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 ณ มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เป็นผู้พัฒนาชิป TPMS รายแรกของจีนที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ครบวงจร และสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตชั้นนำจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ โดยมีสิทธิบัตรมากกว่า 50 รายการ ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลก และผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ ISO14001 และ IATF16949 ซึ่งปัจจุบันบริษัทถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตชิป TPMS ชั้นนำของโลก