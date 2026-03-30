TFG จับมือ "ดีเอชแอล ซัพพลายเชนฯ"เปิดศูนย์กระจายสินค้าคุมอุณหภูมิในไทย

"ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป " ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ "ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย)" เปิดศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบครบวงจร ณ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ รองรับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกและอาหาร“Thai Foods Fresh Market” ในระยะยาว พร้อมเสริมศักยภาพการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ กับ บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก โดย TFG เริ่มใช้บริการมาตั้งแต่ปี 2564 ล่าสุด เปิดศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบครบวงจร ณ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ TFG ในระยะยาว การมีศูนย์กระจายสินค้าแบบรวมศูนย์ที่สามารถบริหารจัดการสินค้าควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการบริหารสินค้าคงคลัง ยกระดับประสิทธิภาพการกระจายสินค้า และรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สนับสนุนธุรกิจค้าปลีก ผ่านร้าน Thai Foods Fresh Market ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโต (S-Curve) บริษัทฯตั้งเป้าขยายสาขาจาก 615 สาขาในปี 2568 เป็น 850 สาขาในปี 2569 ขยายฐานการผลิตและศูนย์การกระจายสินค้าเพิ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เพื่อสร้างฐานรายได้และเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง
ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่นี้ถูกพัฒนาเป็น Centralized Fulfillment Center รองรับสินค้าทั้งอุณหภูมิปกติ (Ambient) สินค้าแช่เย็น (Chilled) และสินค้าแช่แข็ง (Frozen) ภายในแห่งเดียว โดยใช้ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) แบบบูรณาการ ช่วยเพิ่มความโปร่งใสในซัพพลายเชน สามารถติดตามสินค้าแบบเรียลไทม์ เพิ่มความแม่นยำในการบริหารสินค้าคงคลัง ลดความสูญเสีย และยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม
"ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก “Thai Foods Fresh Market” ที่มีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจอาหารครบวงจร ทั้งสุกร ไก่ และอาหารสัตว์ โดยโมเดลคลังสินค้าแบบรวมศูนย์จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการกระจายสินค้า ลดระยะเวลาขนส่ง และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวอีกว่า ศูนย์ดังกล่าวดำเนินงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารระดับสากล ทั้ง GMP และ HACCP ครอบคลุมทุกช่วงอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของ TFG ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ด้านนายสตีฟ วอล์กเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย กล่าวว่า การบริหารจัดการสินค้าที่มีความหลากหลายด้านอุณหภูมิภายใต้ศูนย์เดียวกัน จำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีและมาตรฐานการดำเนินงานที่เข้มงวด ศูนย์กระจายสินค้าที่วังน้อยได้รับการออกแบบมา เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าวโดยเฉพาะ พร้อมระบบที่ทันสมัยและการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน ความร่วมมือกับ TFG ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ลดความซับซ้อนของซัพพลายเชน และยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานในภาพรวม