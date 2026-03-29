สว.สหรัฐฯ จี้ ก.พาณิชย์ เร่งสอบบิทเมน ชี้ส่งสัญญาณภัยความมั่นคงชาติ

วุฒิสมาชิก เอลิซาเบธ วอร์เรน ส่งจดหมายด่วนถึงรัฐมนตรีพาณิชย์ ฮาวเวิร์ด ลัตนิก เรียกร้องคำชี้แจงเรื่องการรับมือความเสี่ยงด้านความมั่นคงจากบิทเมน (Bitmain) ยักษ์ใหญ่ผลิตเครื่องขุดคริปโตจากจีน หลังปฏิบัติการลับ "Red Sunset" ของกระทรวงความมั่นคงแผ่นดินใหม่ยังคาราคาซัง ขณะที่ตระกูลทรัมป์พัวพันเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ทำสัญญาซื้อเครื่องบิทเมนมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท จุดชนวนตั้งคำถามถึงการแทรกแซงทางการเมืองต่อการตัดสินใจด้านความมั่นคงชาติ
สายข่าวจาก Bloomberg รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าวุฒิสมาชิก เอลิซาเบธ วอร์เรน ส่งจดหมายถึง ฮาวเวิร์ด ลัตนิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เรียกร้องให้เปิดเผยเอกสารและการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบิทเมน บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ขุดบิทคอยน์รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อย่างไรก็ดีคำร้องดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติที่ยังคงคุกรุ่น
ชนวนเหตุของเรื่องนี้ย้อนไปในเดือนพฤศจิกายน 2567 เมื่อมีรายงานว่ากระทรวงความมั่นคงแผ่นดินสหรัฐฯ ได้เปิดปฏิบัติการลับภายใต้ชื่อรหัสว่า "Operation Red Sunset" เพื่อสืบสวนว่าเครื่อง ASIC ของบิทเมนมีความเสี่ยงถูกเข้าถึงจากระยะไกลเพื่อจารกรรมข้อมูล หรืออาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่อกวนโครงข่ายไฟฟ้าของสหรัฐฯ หรือไม่
อย่างไรก็ดี Bloomberg รายงานว่าการสืบสวนดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุป และสถานะปัจจุบันยังคลุมเครือ ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับการสอบสวนความมั่นคงแห่งชาติที่อาจยืดเยื้อเป็นปีโดยไม่มีการแถลงต่อสาธารณะหรือดำเนินคดีใดๆ
แรงกดดันต่อบิทเมนสะสมมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ทางการสหรัฐฯ ได้สั่งระงับการนำเข้าอุปกรณ์ของบิทเมน และยังเปิดการสอบสวนแยกต่างหากต่อบริษัทชิปจีนที่เกี่ยวเนื่องกัน ในข้อสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับบริษัท Huawei ที่ถูกคว่ำบาตร
นอกจากนี้ ในปี 2567 การตรวจสอบของรัฐบาลกลางยังพบว่า การใช้งานเครื่องบิทเมนในพื้นที่ใกล้เคียงฐานทัพทหารสหรัฐฯ แห่งหนึ่ง ก่อให้เกิด "ความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติอย่างมีนัยสำคัญ"
ขณะเดียวกัน ในเดือนกรกฎาคม 2567 ทาง Bloomberg รายงานว่าบิทเมนกำลังเตรียมเปิดโรงงานผลิตชิป ASIC แห่งแรกในสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะเริ่มสายการผลิตในช่วงต้นปี 2569 และขยายกำลังการผลิตให้เต็มศักยภาพภายในสิ้นปีเดียวกัน
ประเด็นที่ซับซ้อนและอ่อนไหวทางการเมืองอย่างยิ่งคือ เครื่องขุดบิทคอยน์ของบิทเมนถูกนำมาใช้งานในปฏิบัติการขุดบิทคอยน์ของ American Bitcoin Corp. ซึ่งมี เอริก ทรัมป์ และ โดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ บุตรชายของประธานาธิบดี ร่วมเป็นผู้ถือหุ้น โดยบริษัทดังกล่าวได้ทำสัญญาซื้อเครื่องขุดบิทเมนจำนวน 16,000 เครื่อง มูลค่า 314 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 10,900 ล้านบาท เมื่อปีที่ผ่านมา
จดหมายของ วอร์เรน จึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การตรวจสอบเรื่องความมั่นคง หากแต่ยังขอให้เปิดเผยการสื่อสารทั้งหมดระหว่างบิทเมน ตระกูลทรัมป์ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมตั้งคำถามตรงๆ ว่า กระทรวงได้ดำเนินมาตรการใดบ้างเพื่อกันการตัดสินใจด้านความมั่นคงแห่งชาติออกจากการแทรกแซงทางการเมือง