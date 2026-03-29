สงครามไม่ดับสนิท...หุ้นเขียวต้องขาย / สุนันท์ ศรีจันทรา

แม้ดัชนี ฯ หุ้นจะตีฝ่า แนวต้านสำคัญที่ระดับ 1450 จุดขึ้นมาได้ แต่ต้องถอยหลังกลับลงไปใหม่หลายครั้ง เพราะสงครามตะวันออกกลางยังดำเนินต่อไป การเจรจายุติการสู้รบยังไม่บรรลุเป้าหมาย ทั้งฝายสหรัฐหรืออิหร่าน และทำให้ตลาดหุ่นทั่วโลกกลับมาแดงฉานกันอีก
ตลาดหุ้นไทยอาจมีความแข็งแกร่ง โดยช่วงสงครามตะวันออกกลางปะทุขึ้นในระยะแรก แม้ดัชนี ฯ จะทรุดหนัก ลงไปต่ำสุดที่ระดับ 1331 จุด เนื่องจากถูกนักลงทุนต่างชาติเทขาย แต่หลังจากนั้นเริ่มกระเตื้องขึ้น ความผันผวนลดลง และยืนทรงตัวได้เหนือระดับ 1400 จุดมาตลอด
ข่าวการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน ทำให้นักลงทุนทั่วโลกมีความหวังว่า สงครามจะยุติในอนาคตอันใกล้ นักลงทุนต่างชาติทยอยกลับมาซื้อหุ้นคืน ดัชนี ฯ ดีดตัวขึ้นร้อนแรง แม้วันศุกร์ที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั้งโลกจะทรุดตัวลง แต่ตลาดหุ้นไทยกลับพุ่งขึ้นสาวนทาง บวก 4.13 จุด ขึ้นมาปิดที่ 1447.05 จุด
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างปรับมุมมองแนวโน้มระยะสั้น ประเมินว่า หุ้นน่าจะขยับขึ้นไปแตะที่ระดับ 1500 จุดได้ ขณะที่หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว โรงพยาบาล เริ่มปรับตัวขึ้น
แต่แนวโน้มบรรยากาศการลงทุนที่กำลังกลับมาสู่ความสดใส พร้อมสะดุดหยุดลงทุกขณะ หากการเจรจาเงื่อนไข เพื่อนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านล้มเหลว
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศกร้าว ขยายเส้นตายการโจมตีอิหร่านออกไปอีก 10 วัน ครบกำหนดวันที่ 6 เมษายนนี้ ซึ่งหากอิหร่านไม่ยอมรับเงื่อนไขอีก สงครามใหญ่ปะทุขึ้นอีกแน่ ราคาน้ำมันจะพุ่งพรวดทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาทองอาจพุ่งพรวด แต่หุ้นอาจดิ่งลงเหว
ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปแดงฉานต่อเนื่อง ปิดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี ฯ หุ้นปักหัวลงกันอย่างหนัก ขณะที่ราคาทองคำและน้ำมันทะยานขึ้นแรง สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนทั่วโลก
ตลาดหุ้นย่านเอเชียเปิดตลาดวันจันทร์นี้คงจะร่วงตาม รวมทั้งตลาดหุ้นไทย และไม่แน่ใจว่า นักลงทุนต่างชาติที่กลับมาไล่ซื้อหุ้นคืน จะซื้อต่อเนื่องหรือไม่
หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มโรงพยาบาล กลายเป็นหุ้นที่ตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้ง และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์คงแนะนำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยง เพราะจะถูกผลกระทบจากภาวะสงคราม
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น กระทบต่อต้นทุนการเดินทางของนักท่องเที่ยว ปัญหาเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และเศรษฐกิจโลกจะตกต่ำอย่างหนัก
ความไม่แน่นอนของสงคราม กลับมาครอบงำตลาดหุ้น ดัชนีหุ้นไทยที่แข็งขืนกับผลกระทบ และยันกันอยู่ที่ระดับ 1400 จุดมาหลายสัปดาห์ มีคำถามแล้วว่า จะยันกันอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ โดยเฉพาะหากสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง
เป้าหมายที่จะไต่ระดับไปสู่แนวต้าน 1500 จุด ปิดฉากลงชั่วคราว และต้องมารอลุ้นกันว่า ดัชนีฯจะปรับฐานลงไปแถว 1400 จุดหรือไม่
ความแปรปรวนของตลาดหุ้นโลกยังดำรงอยู่ต่อไป ตราบใดที่ไฟสงครามยังไม่ดับสนิท ซึ่งนักลงทุนต้องปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์วันต่อวัน
และไม่ควรทิ้งโอกาส ในยามหุ้นขึ้น ยามกระดานหุ้นเขียวขจี ต้องชิงขายหุ้นทำกำไร กอดเงินสดเข้ากระเป๋า
อย่ามองโลกสวยในภาวะสงคราม แต่ต้องชิงขายโดยไม่ลังเล เมื่อหุ้นขึ้นและมีกำไร ต้องคว้าไว้
เพราะไม่มีใครบอกได้ว่า สงครามตะวันออกกลางจะปิดฉากในเร็ววัน หรือจะเป็นสงครามที่ยืดเยื้อยาวนาน และทำให้ตลาดหุ้นทั้งโลกพังพินาศ