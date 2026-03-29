KBANK คาดกรอบบาทสัปดาห์นี้ 32.10-33.10 จับตาสถานการณ์ ตอ.กลาง-สัญญาณดอกเบี้ยเฟด

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) คาดกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ (30 มี.ค.-3 เม.ย.) ที่ระดับ 32.10-33.10 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดวันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 69 ที่ 32.92 บาท/ดอลลาร์ เงินบาทยังคงเคลื่อนไหวในกรอบอ่อนค่า ท่ามกลางความกังวลต่อความไม่แน่นอนของสถานการณ์สงคราม
เงินบาททำสถิติอ่อนค่าสุดในรอบ 10 เดือนที่ 33.06 บาท/ดอลลาร์ ช่วงต้นสัปดาห์ท่ามกลางสัญญาณตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ดี เงินบาทกลับมาฟื้นตัวขึ้นช่วงสั้น ๆ ในช่วงต่อมาตามแรงซื้อคืนสกุลเงินและสินทรัพย์เสี่ยงในฝั่งเอเชียรับความหวังว่า สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจคลี่คลายลงบางส่วน หลังมีรายงานข่าวระบุว่า สหรัฐฯ จะชะลอการโจมตีโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านออกไปก่อน
ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์เงินบาทกลับไปเคลื่อนไหวในกรอบอ่อนค่าสอดคล้องกับทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวอยู่ในกรอบสูงรับสัญญาณที่สะท้อนว่า ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจไม่สามารถยุติได้เร็ว เนื่องจากทั้ง 2 ฝ่ายต่างเสนอเงื่อนไขหลายข้อที่จะต้องพิจารณาก่อนนำไปสู่การเริ่มเจรจา นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ฯ ยังมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากความกังวลต่อความเสี่ยงเงินเฟ้อที่จะส่งผลทำให้เฟดอาจไม่สามารถปรับลดดอกเบี้ยลงในปีนี้
ส่วนในสัปดาห์หน้าปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนก.พ. ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติและสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบี้ยจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด
ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและยอดค้าปลีกเดือนก.พ. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนี PMI/ISM ภาคการผลิตและภาคบริการ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือนมี.ค. รวมถึงตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค. ของจีน ญี่ปุ่น ยูโรโซนและอังกฤษ รวมถึงตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนมี.ค. ของยูโรโซนด้วยเช่นกัน