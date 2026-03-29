ทุนลอนดอน ลงทุนอสังหาฯภูเก็ต ชูการันตียิลด์ 10% กับ Silhouette by The Zero Phuket การอยู่อาศัยที่ใส่ใจสวล.

ภูเก็ต เมืองระดับโลกที่อยู่อาศัยได้จริง ศูนย์กลางสำหรับการใช้ชีวิตคุณภาพสูง โดยนักพัฒนาอสังหาฯจากลอนดอน เพิ่มการลงทุนในภูเก็ต หลังประสบความสำเร็จกับโครงการแฟลกชิป The Zero Bang Tao พร้อมเพิ่มโอกาสในตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ กับการพัฒนาแบรนด์ Silhouette by The Zero Phuket (ซิล เลอะ เวท บาย เดอะ ซีโร่ ภูเก็ต) ยึดแนวคิดเรื่อง ความยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมกับโปรแกรมที่จูงใจนักลงทุน การันตียิลด์ 10% เผยยอดขายไม่ต่ำกว่า 15% เล็งขยับขยายกลุ่มลูกค้าคนไทย มั่นใจ ปี 2571 ดีมานด์ยังเติบโตและแข็งแกร่ง
Anthony Bygraves MSyI ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร The Zero Phuket บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากสหราชอาณาจักร (ลอนดอน) ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต โดยเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด Eco-Smart และ Net Zero แบรนด์ผสานดีไซน์ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างชุมชนที่อยู่อาศัยที่ร่วมสมัยและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ กล่าวถึงศักยภาพของภูเก็ตว่า ภูเก็ตกำลังรีแบรนด์ตัวเอง จากที่เที่ยว ไปสู่ “เมืองระดับโลกที่อยู่อาศัยได้จริง เป็นศูนย์กลางสำหรับการใช้ชีวิตคุณภาพสูง ” แม้ว่าประเทศไทยโดยรวม จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ภูเก็ตกลับแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่แตกต่างออกไป จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินนานาชาติภูเก็ตในปี 2568 มีมากกว่า 16 ล้านคน สะท้อนถึงความต้องการที่ยังแข็งของเกาะแห่งนี้ ในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลก
สิ่งที่เราเห็น คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง กำลังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่บนเกาะภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นการลดความแออัด เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ และทำให้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายและเชื่อมต่อกันมากยิ่งขึ้น การเชื่อมโยงในพื้นที่ต่างๆ ก็จะสามารถเข้าถึงได้ง่าย จะช่วยเปิดศักยภาพใหม่ๆให้กับตลาดโดยรวม
ในขณะเดียวกัน การเข้าถึงจากนานาชาติที่มากขึ้น รวมถึงมาตรฐานด้านสาธารณสุขที่สูงขึ้น ก็กำลังเสริมให้ ภูเก็ต มีความน่าสนใจมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยว แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยอีกด้วย
“สิ่งที่ช่วยยืนยันว่า ภูเก็ต ยังคงเป็นหนึ่งในตลาดท่องเที่ยวที่มีความ ทนทานต่อความผันผวน มากที่สุดในภูมิภาค พิจารณาจากอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) อยู่ในระดับที่สูงประมาณร้อยละ 76 แม้ว่าจะมีความผันผวนตามฤดูกาล ในขณะเดียวกัน ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืนประมาณ 7,000 บาทต่อคืน ตัวเลขเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า ภูเก็ต ไม่ได้แข่งขันด้วย “ปริมาณนักท่องเที่ยว” เพียงอย่างเดียว แต่ยังคงรักษาสถานะของการเปิดจุดหมายปลายทางที่มี มูลค่าสูง ได้อย่างต่อเนื่อง ” Anthony Bygraves MSyI กล่าว
สำหรับการเปิดตัวโครงการที่สอง Silhouette by The Zero Phuket (ซิล เลอะ เวท บาย เดอะ ซีโร่ ภูเก็ต) ในยาง ภูเก็ต ว่า ไม่ใช่แค่การขยายพอร์ต แต่ยังเป็นการกำหนดทิศทางของแบรนด์ในระยะยาว ท่ามกลางตลาดที่อยู่อาศัยในภูเก็ต ซึ่งมักให้ความสำคัญกับทำเล ผลตอบแทน และภาพลักษณ์ของไลฟ์สไตล์ Silhouette ได้นำเสนออีกมุมมอง ที่ตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบ ในการพัฒนาโครงการในปัจจุบัน และบทบาทของที่อยู่อาศัย ในการตอบสนองต่อทั้งสิ่งแวดล้อมของเกาะ และความคาดหวังของผู้ซื้อที่เปลี่ยนไป
Silhouette เปิดตัวพร้อมแนวคิดการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ ที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ และออกแบบเพื่อผู้ที่มองหาการใช้ชีวิตบนเกาะที่มากกว่าการมีที่อยู่อาศัยใกล้ทะเล โครงการนี้ตั้งอยู่ในย่านในยาง หนึ่งในพื้นที่ชายฝั่งของภูเก็ตที่ยังคงความเรียบง่ายและความเป็นธรรมชาติไว้อย่างลงตัว สะท้อนแนวคิดการพัฒนาที่มองถึงอนาคต ซึ่งให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงกับบริบทโดยรอบ ความใส่ใจในรายละเอียด และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชื่อ “Zero” คือหัวใจของแนวคิดทั้งหมด ที่สะท้อนถึงวิธีคิดในการใช้ชีวิตและการพัฒนา ที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความสำคัญกับธรรมชาติในทุกขั้นตอน โดยแนวคิดนี้ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านรายละเอียดที่คิดมาอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บน้ำฝน จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงแนวทางปลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และการออกแบบที่รองรับการอยู่อาศัยร่วมกับสัตว์เลี้ยง เพื่อสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่สมดุล ทั้งด้านความยั่งยืน ความสะดวกสบาย ดีไซน์ และคุณค่าในระยะยาว
โครงการตั้งอยู่ห่างจากหาดในยางเพียง 350 เมตร และใกล้อุทยานแห่งชาติสิรินาถ โครงการแห่งนี้ถูกวางตำแหน่งอย่างตั้งใจ ในหนึ่งในพื้นที่ไม่กี่แห่งของภูเก็ต ที่ไม่ได้ถูกพัฒนาอย่างหนาแน่นจนสูญเสียเสน่ห์ของพื้นที่ ให้ความใกล้ชิดกับทะเล และมาพร้อมกับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ทั้งคาเฟ่ สถานที่ดูแลสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชน และการเดินทางที่ง่ายดายไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ต สร้างสมดุลของการใช้ชีวิตที่ทั้งสงบและเชื่อมต่อได้อย่างลงตัว
เรื่องของขนาดโครงการ แทนที่จะมุ่งเน้นขนาดหรือความใหญ่ Silhouette ถูกออกแบบให้เป็นโครงการบูติกแบบ low-density ที่มีเพียง 150 ยูนิต ครอบคลุมตั้งแต่สตูดิโอ ห้องชุด 1–3 ห้องนอน ไปจนถึงเพนท์เฮาส์แบบ 2 ห้องนอน ภายใต้แนวคิดดีไซน์ทรอปิคอลร่วมสมัย สถาปัตยกรรมได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ และถูกออกแบบให้กลมกลืนกับพื้นที่ ผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่ใช่คอนโดริมทะเลแบบทั่วไป แต่เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และความละมุนของพื้นที่
ยูนิตภายในโครงการ Silhouette มีราคาเริ่มต้นที่ 4.4 ล้านบาท เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงโครงการแบบ low-density ที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดความยั่งยืน ดีไซน์ที่ใส่ใจ และการใช้งานในชีวิตประจำวันที่ลงตัว พร้อมจุดเด่นด้านการลงทุนด้วยผลตอบแทนการันตี (ยิลด์) 10% ในระยะ 3 ปีแรก ที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ซื้อ เป็นตัวเลขการให้ผลตอบแทนและระยะเวลาที่เพียงพอ ตัวโครงการมีกำหนดเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2569 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2571 สะท้อนอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ด้านการอยู่อาศัยที่ใส่ใจและยั่งยืนในระยะยาวบนเกาะภูเก็ต
“ โครงการในยางของเรา แน่นอนร้อยละ 100 เป็นลูกค้านานาชาติที่มองหาเรื่องการลงทุน แต่เราก็พยายามขยายมากลุ่มลูกค้าคนไทยมากขึ้น สร้างแบรนด์ โครงการของเราเปิดตัวเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2028 เราเชื่อมั่นว่า จะมีความต้องการในตลาดที่แข็งแกร่งจากพื้นที่โดยรอบ ตอนนี้ มีการพัฒนาที่กำลังเกิดขึ้นรอบๆ พื้นที่ คุณจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า มันกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรากำลังมองว่า ที่นี่กำลังจะกลายเป็น “ตลาดเกิดใหม่” แห่งถัดไปของภูเก็ต อย่างแท้จริง และสิ่งที่เราคือ เราจะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า ร้อยละ 10 ในอนาคต ” Anthony Bygraves MSyI กล่าว
นอกจากนี้ ทางโครงการยังให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตจริงของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก นอกเหนือจากที่พักอาศัย ยังได้รวบรวมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไลฟ์สไตล์และสุขภาพไว้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำและบาร์บนชั้นดาดฟ้า ฟิตเนส สปา ซาวน่า ห้องสตีม อ่างน้ำแข็ง พื้นที่โคเวิร์กกิ้ง คิดส์คลับ สนามพาเดลและพิคเคิลบอล ห้องกอล์ฟซิมูเลเตอร์ โรงภาพยนตร์กลางแจ้ง ห้องอาหารฟิวชัน ไปจนถึงบริการรถรับส่งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสะท้อนแนวคิดการสร้างชุมชนที่ออกแบบอย่างใส่ใจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความยืดหยุ่น และการใช้ชีวิตร่วมกัน
Robert Hodge ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร ของ The Zero Phuket กล่าวว่า ประสบการณ์จากการพัฒนาโครงการในสหราชอาณาจักรได้หล่อหลอมวิธีคิดของเราในวันนี้ ไม่ใช่เพียงในมุมของสถาปัตยกรรม แต่รวมถึงความรับผิดชอบในระยะยาว และความเข้าใจในรูปแบบการใช้ชีวิตที่ผู้คนต้องการ
สำหรับ Silhouette by The Zero Phuket เราตั้งใจนำแนวคิดนี้มาสู่ภูเก็ต ผ่านโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยดีไซน์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และกลมกลืนกับบริบทโดยรอบอย่างเป็นธรรมชาติ
Anthony Bygraves MSyI กล่าวเสริม ถึงความสำเร็จในโครงการแรกว่า โครงการแฟลกชิป The Zero Bang Tao ห่างจากหาดบางเทาเพียงไม่กี่นาที โดดเด่นด้วยทำเลฝั่งพระอาทิตย์ตกที่เป็นที่ต้องการ ประกอบด้วยที่อยู่อาศัยจำนวน 85 ยูนิต ภายในอาคารสูง 7 ชั้น ออกแบบในสไตล์โมเดิร์น โปร่งสบาย เพื่อให้กลมกลืนกับภูมิทัศน์เขตร้อน พร้อมเปิดรับแสงธรรมชาติอย่างเต็มที่ ภายในโครงการครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อีกทั้งยังมุ่งสู่การเป็นคอนโดมิเนียมแห่งแรกในภูเก็ตที่ปลอดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
The Zero Bang Tao มีกำหนดแล้วเสร็จในมิถุนายน ปี 2570 มีราคาเริ่มต้นที่ 4.6 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดขายไปมากกว่า 70% ลูกค้าหลักจะมาจากประเทศโซนยุโรป เอเชีย และจากสหรัฐฯ พร้อมคาดการณ์ผลตอบแทนประมาณ 11% ต่อปี จะเป็นแรงจูงใจในเรื่องของการสร้างยอดขายและปิดตึกได้เร็ว และโอกาสเติบโตของมูลค่าโครงการสูงสุดถึง 25%
อนึ่ง ทั้งสองโครงการที่ทางบริษัทฯได้ลงทุนและพัฒนาโครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 1,000 ล้านบาท และภูเก็ตเป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทลงทุนต่อเนื่อง.