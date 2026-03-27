ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.92-รับแรงกดดันด้านอ่อนค่าจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(27 มี.ค.69)เงินบาทปิดตลาดที่ระดับ 32.92 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.82 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแกว่งตัวในกรอบประมาณ 32.82–33.02 ท่ามกลางแรงกดดันด้านอ่อนค่าจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก หลังสัญญาณในตะวันออกกลางยังตึงเครียด ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินหลายสกุล และ Dollar Index กลับขึ้นไปยืนเหนือแนว 100 ได้ (18.35 น.) สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 3,300 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 454 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.10-33.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนก.พ. ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติและสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบี้ยจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและยอดค้าปลีกเดือนก.พ. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนี PMI/ISM ภาคการผลิตและภาคบริการ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือนมี.ค.