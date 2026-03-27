หุ้นปิดบวก 4.13 จุดแกร่งสวนทางเอเชีย แรงหนุนจากกลุ่มพลังงาน-ปิโตรรับอานิสงส์ราคาน้ำมันโลก

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,447.05 จุด เพิ่มขึ้น 4.13 จุด (+0.29%) มูลค่าซื้อขาย 63,398.39 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีแกว่งผันผวนในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยทำจุดต่ำสุด 1,442.16 จุด และจุดสูงสุด 1,457.71 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย สวนทางตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่ส่วนใหญ่ปรับลง แรงหนุนสำคัญมาจากหุ้นขนาดใหญ่ กลุ่มน้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรเคมี ที่ปรับตัวขึ้นรับอานิสงส์ราคาตลาดโลกยังทรงตัวในระดับสูง
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังมีความไม่แน่นอน แม้ว่าสหรัฐจะประกาศเลื่อนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านออกไปจนถึงต้นเดือน เม.ย. แต่ก็ยังไม่ได้ยุติ ทำให้นักลงทุนกังวลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ และทำให้ภาพของตลาดเป็นการแกว่งตัวในกรอบเพื่อรอความชัดเจน
แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าตลาดจะแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ ติดตามท่าทีของสหรัฐและอิหร่านในช่วงที่เลื่อนการโจมตี และเกาะติดทิศทางราคาพลังงานต่อเนื่อง โดยให้แนวต้าน 1,460 จุด แนวรับ 1,420 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,132.66 ล้านบาท ปิดที่ 276.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,843.97 ล้านบาท ปิดที่ 58.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 3,342.40 ล้านบาท ปิดที่ 159.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,195.98 ล้านบาท ปิดที่ 34.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 3,006.33 ล้านบาท ปิดที่ 13.70 บาท ลดลง 0.30 บาท