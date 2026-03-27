KKP ปล่อยสินเชื่อ SLL แก่ CPNREIT วงเงิน 1,500 ล้านบาท-หนุนสู่เป้าหมาย 3 หมื่นล้านในปี 69

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเงินสีเขียวผ่านการสนับสนุนสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - Linked Loan : SLL) มูลค่า 1,500 ล้านบาท ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท หรือ CPNREIT เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ตามแนวทาง ESG และร่วมผลักดันเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจและประธานสายสินเชื่อบรรษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP) เป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือกับ นางสาวพิรินี พริ้งศุลกะ กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด โดยสินเชื่อฉบับนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงสร้างดอกเบี้ยพิเศษ ภายใต้กรอบเวลา 3 ปี โดยมีพันธสัญญาใน 2 มิติหลัก ได้แก่ การลดความเข้มข้นของคาร์บอนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Emission Intensity) และ การเพิ่มจำนวนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับรองมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building Certification)
นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจและประธานสายสินเชื่อบรรษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสนับสนุนทางการเงิน แต่คือการผนึกกำลังเพื่อผลักดันเป้าหมายด้านความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง ผ่านกระบวนการทางการเงินที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและท้าทาย โดย KKP มุ่งมั่นขยายพอร์ตสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมายรวมกว่า 30,000 ล้านบาท ภายในปี 2569 พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 ครอบคลุมทั้งจากการดำเนินงานโดยตรง และทางอ้อมจากการให้สินเชื่อและการลงทุน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
ด้านนางสาวพิรินี พริ้งศุลกะ กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) กล่าวว่า สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนครั้งนี้ สะท้อนความเชื่อมั่นของเราว่าผลการดำเนินงานทางการเงินและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้ โดยการเชื่อมโยงต้นทุนทางการเงินเข้ากับเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่สามารถวัดผลได้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าในระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้และทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดย CPNREIT มีความมุ่งมั่นร่วมในการบรรลุเป้าหมาย ‘Journey to Net Zero’ ของกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา (CPN) ภายในปี 2593