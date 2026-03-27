เจาะคดี "แอ็คมี่ วรวัฒน์" ฉ้อโกงคริปโต 1,300 ล้าน สะเทือนวงการลงทุน

ปรากฏการณ์สะเทือนความเชื่อมั่นนักลงทุนคริปโตครั้งใหญ่ กรณี "แอ็คมี่ วรวัฒน์ นาคแนวดี" หรือที่รู้จักในชื่อ ลิงดำ คริปโตหมื่นล้าน ถูกกล่าวหาฉ้อโกงประชาชนมูลค่าความเสียหายทะลุ 1,300 ล้านบาท ท่ามกลางการสู้คดีข้ามโลกจากดูไบ ข้อเท็จจริงที่ซ้อนทับระหว่างการลงทุนที่ล้มเหลว หรือเกมอำนาจมืดกีดกันทางธุรกิจตามที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างอิง เหตุการณ์นี้กำลังสร้างแรงกระเพื่อมสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่ของการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ความเสี่ยงของนักลงทุนรายย่อย และบทพิสูจน์ความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในระยะยาว
ภาพสะท้อนความเปราะบางของนักลงทุนรายย่อยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเด่นชัดขึ้นอีกครั้ง เมื่อกลุ่มผู้เสียหายกว่าหนึ่งพันคน นำโดย อี้ แทนคุณ เดินทางเข้าร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปราม เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากกรณีการลงทุนกับ แอ็คมี่ วรวัฒน์ นักธุรกิจและนักลงทุนชื่อดัง มูลค่าความเสียหายรวมสูงถึง 1,386 ล้านบาท หนึ่งในผู้เสียหายอย่าง เกรส เปิดเผยว่าตนเองและครอบครัวสูญเงินไปกว่า 5 ล้านบาทผ่านแพลตฟอร์มที่ แอ็คมี่ เป็นผู้แนะนำ โดยมีความเชื่อมั่นจากคำกล่าวอ้างที่ว่าการลงทุนนี้จะไม่มีทางขาดทุนอย่างแน่นอน
ขณะที่ในอีกแง่มุมของพฤติกรรมศาสตร์ทางการเงิน กรณีนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงอิทธิพลของภาพลักษณ์ที่มีต่อการตัดสินใจลงทุน การสร้างโปรไฟล์ที่ดูมั่งคั่ง หรูหรา การใช้ชีวิตอู้ฟู่ราวกับมหาเศรษฐี รวมถึงการมีภรรยาเป็นอดีตดาราดังอย่าง นนนี่ ณัฐชา ล้วนเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาที่ดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนได้อย่างมหาศาล
นอกเหนือจากภาพลักษณ์แล้ว กลยุทธ์การดึงดูดเม็ดเงินยังอาศัยการเสนอผลตอบแทนที่สูงลิ่ว โดยมีการระบุถึงตัวเลขผลกำไรหรือการจ่ายปันผลที่อาจสูงถึง 500 เปอร์เซ็นต์ หรือ 5 เท่าของเงินต้น นักลงทุนถูกชักชวนให้ใช้เงินสดซื้อสกุลเงินดิจิทัลอย่าง ยูเอสดีที เพื่อนำไปซื้อเหรียญดิจิทัลที่ชื่อว่า เอซีที อีกทอดหนึ่ง ซึ่งพฤติกรรมการเก็งกำไรในเหรียญทางเลือกเหล่านี้มักมีความเสี่ยงและมูลค่าที่ผันผวนสูงมาก เมื่อเทียบกับสกุลเงินดิจิทัลกระแสหลักอย่าง บิทคอยน์
กลไกที่นำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่นี้ ถูกตีกรอบด้วยระบบนิเวศน์แบบปิดที่สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างสภาพคล่อง ผู้เสียหายระบุว่าเมื่อถึงกำหนดเวลาการถอนเงินต้น ระบบมักจะอ้างว่าเกิดปัญหาขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ และเมื่อเกิดปัญหากับแพลตฟอร์มแรก นักลงทุนกลับถูกชักจูงให้โยกย้ายเงิน หรือลงทุนเพิ่มในแพลตฟอร์มที่สอง เช่น แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า ดับบลิวบิท หรือ มิลเลี่ยนคลับ เพื่อมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาและนำเงินก้อนแรกกลับคืนมา กลไกการบีบบังคับทางอ้อมให้ต้องวางเงินทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นี้ ถือเป็นรูปแบบความเสี่ยงคลาสสิกที่มักพบในวงจรการหลอกลวงทางการเงิน ซึ่งสร้างผลกระทบลูกโซ่ทำลายสภาพคล่องส่วนบุคคลของนักลงทุนรายย่อยอย่างรุนแรง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์จากมุมมองของ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ปัญหาที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นเรื่องของการถูกสกัดกั้นทางธุรกิจและการใช้อำนาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรม เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการชักชวนลงทุน โดยยืนยันว่าสิ่งที่เขาทำเป็นเพียงการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการเทรดเท่านั้น พร้อมทั้งงัดหลักฐานเอกสารจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวันที่ 18 กันยายน ปี 2567 ที่ระบุผลการพิจารณาว่าเขาไม่เคยหลอกลวงผู้ใดให้มาร่วมลงทุน
นอกจากนี้แอ็คมี่ ยังชี้แจงว่าชนวนเหตุที่แท้จริงเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปี 2564 ถึงเดือนมีนาคม ปี 2565 เมื่อเขาพยายามขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากทาง ก.ล.ต. แต่กลับไม่ผ่านการอนุมัติ และต่อมากลับถูก ก.ล.ต. ร้องทุกข์กล่าวโทษในความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต เขายังตั้งข้อสังเกตว่า อาจมีกลุ่มอำนาจทางการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ถึง 2 กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการกลั่นแกล้งเขา เพื่อปกป้องฐานอำนาจในอุตสาหกรรมคริปโต
ประเด็นนี้ยิ่งทวีความซับซ้อนและสะท้อนภาพลักษณ์เชิงลบต่อกระบวนการยุติธรรม เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกตั้งคำถามจากฝั่งผู้ถูกกล่าวหาถึงความเหมาะสมและการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือไม่ เมื่อ นนนี่ ณัฐชา ภรรยาของ แอ็คมี่ ซึ่งกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่ 3 ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกสะเทือนใจผ่านโซเชียลมีเดีย หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านและยึดทรัพย์สินกว่า 36 รายการ โดยหนึ่งในทรัพย์สินที่ถูกบันทึกยึดอายัดเพื่อนำไปตรวจสอบคือ ชามข้าวสุนัข เหตุการณ์เหล่านี้ประกอบกับคดีความเดิม ทำให้ แอ็คมี่ ซึ่งเดินทางไปทำธุรกิจที่ดูไบตั้งแต่ปี 2567 ตัดสินใจที่จะไม่เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อมาต่อสู้คดีตามหมายจับที่ออกในเดือนมกราคมและตุลาคม ปี 2568 โดยเขาให้เหตุผลว่าไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และเกรงว่าจะถูกกลั่นแกล้งจนไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัว ทว่าเขายืนยันพร้อมจะเดินทางกลับมารับโทษทันทีหากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเขามีความผิดจริง
กรณีศึกษาของคดีพันล้านนี้ ไม่ได้เป็นเพียงข้อพิพาทระหว่างกลุ่มนักลงทุนที่สูญเสียทรัพย์สินและนักธุรกิจที่อ้างว่าถูกรัฐกีดกัน แต่เป็นภาพสะท้อนเชิงโครงสร้างของตลาดคริปโตในประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง ในมิติหนึ่ง มันสะท้อนให้เห็นว่าการขาดความรู้เท่าทันทางการเงินของประชาชนยังคงเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่เปิดทางให้เม็ดเงินหลายพันล้านบาทไหลออกจากระบบเศรษฐกิจฐานรากไปสู่วงจรที่ยากต่อการติดตาม
ในอีกมิติหนึ่ง หากข้ออ้างเรื่องอำนาจมืดกีดกันทางการค้าเป็นเรื่องจริง ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคสำคัญในการผลักดันนวัตกรรมทางการเงินของไทย ที่อาจยังคงผูกขาดอยู่กับโครงสร้างอำนาจเดิม การคลี่คลายคดีนี้ของกระบวนการยุติธรรม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่แค่เพื่อนำเงินก้อนมหึมากลับคืนสู่ผู้เสียหาย แต่เพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นในบรรยากาศการลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศ ให้กลับมามีความโปร่งใส ยุติธรรม และแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างแท้จริง