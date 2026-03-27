รัฐบาลจ่อคลอด "คนละครึ่ง" เฟสใหม่ทันทีหลังแถลงนโยบาย ก่อนเดินหน้างบประมาณปี 70

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เตรียมจะเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาท่ามกลางวิกฤตพลังงาน นอกเหนือจาก 7 มาตรการที่ผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษเมื่อวานนี้ที่เป็นการพุ่งเป้าช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม อาทิ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มขนส่งและผู้ให้บริการรถสาธารณะ เพื่อลดต้นทุนไม่ให้กระทบกับราคาสินค้ามากและไม่ทำให้เงินเฟ้อปรับขึ้นไปมาก
โดยหลังจากรัฐบาลชุดใหม่เสร็จสิ้นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา จะเริ่มดำเนินมาตรการทันที คือ โครงการคนละครึ่ง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ต้องเร่งออกมาอย่างน้อย 1 เฟสหลังจากรัฐบาลชุดใหม่มีอำนาจเต็ม แต่ถึงอย่างไรก็ต้องพิจารณาภาระเรื่องงบประมาณประกอบด้วย จากนั้นจะเร่งจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 แล้วค่อยดำเนินการโครงการคนละครึ่งในเฟสถัดไป
ส่วนการช่วยเหลือกลุ่มคนชั้นกลางที่กำลังมีการเรียกร้องอยู่ในขณะนี้ สภาพัฒน์ก็ได้เตรียมมาตรการไว้แล้วเช่นกัน