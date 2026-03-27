วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” เผยหุ้นกู้ 800 ล.ขายเกลี้ยงตั้งแต่วันแรก

“วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” ประสบความสำเร็จเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ครั้งที่ 1/2569 ได้เต็มจำนวน 800 ล้านบาท ระหว่างการเสนอขายเมื่อวันที่ 24 -26 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ตอบรับล้นหลาม แสดงความประสงค์เข้ามาเกินจำนวนเสนอขาย สะท้อนความเชื่อมั่นการดำเนินงานผู้นำพลังงานลมอันดับ 1 ของไทย ปักหมุดก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งใหม่กลางปีนี้ ตามแผนรุกขยายธุรกิจ
นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม อันดับ 1 ของไทย เปิดเผยว่า ขอขอบคุณนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ที่ให้ความเชื่อมั่นในบริษัทฯ และได้จองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ของบริษัทฯ เต็มจำนวนอย่างรวดเร็ว และเกินเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในทิศทางการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคง ผ่านการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่พลังงานอย่างยั่งยืน
“ในช่วงก่อนเปิดจองซื้อ (pre-booking) มีนักลงทุนแสดงความสนใจในการลงทุนหุ้นกู้ครั้งนี้ เกินกว่าที่คาดไว้ ทำให้บริษัทฯ มีการกำหนดจำนวนเสนอเพิ่มขึ้นที่ 800 ล้านบาท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ แต่ก็ยังได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ยังคงมีนักลงทุนแสดงความประสงค์เข้ามาเกินจำนวนที่เสนอขาย”
ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งทั้งการดำเนินงานและผลประกอบการ และอยู่ระหว่างเดินหน้าขยายกิจการ เพื่อรักษาระดับความเข้มแข็งต่อไป โดยในช่วงกลางปี 2569 บริษัทฯ จะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมด่านขุนทด วินด์ วัน (DKT1) ขนาด 89.7 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการใหม่แห่งแรกจากทั้งหมด 4 โครงการ กำลังการผลิตตามสัญญารวม 299.1 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตรวมของบริษัทฯ ทะลุ 1,000 เมกะวัตต์
นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ WEH เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ของ WEH ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง สามารถปิดการขายได้เต็มตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ จุดเด่นสำคัญที่ทำให้หุ้นกู้รุ่นนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก คือความมั่นคงของกระแสเงินสดจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคู่สัญญาที่แข็งแกร่ง ประกอบกับผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่องและความสามารถในการชำระหนี้ในระดับสูง ทำให้หุ้นกู้ WEH เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในธุรกิจพลังงานสะอาดที่มีทิศทางการเติบโตชัดเจนในระยะยาว
"ความสำเร็จในการปิดขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตัวบริษัท WEH เท่านั้น แต่ยังชี้ให้เห็นถึงความพร้อมของ บล. ดาโอ และบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งที่ร่วมขายและจัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับสภาวะตลาดและความต้องการของนักลงทุนในปัจจุบัน" คุณฐิติพัฒน์ กล่าว