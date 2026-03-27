TPLAS เดินหน้า เข้าร่วมโครงการ Jump+

ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) ประกาศแผนการเพิ่มมูลค่าบริษัทในโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เสริมการเติบโตธุรกิจ ควบคู่กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและด้านสิ่งแวดล้อม ฟากซีอีโอ "อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์" ระบุตั้งรายได้เติบโต 10% ต่อปี ผ่านกลยุทธ์ DEVCA เดินหน้าพัฒนาสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกและอาหาร ขยายกำลังการผลิต เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เสริมความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต
นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) (TPLAS) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหาร ภายใต้แบรนด์ “หมากรุก” เปิดเผยว่า แผนการเพิ่มมูลค่าบริษัทในโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อยกระดับศักยภาพของบริษัทและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ส่งเสริมความสามารถในการทำกำไรและมีประสิทธิภาพการดำเนินงาน
โดย บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2569 – 2571) มีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยที่ 10% ต่อปี จากแผนกลยุทธ์ DEVCA เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจและสินค้าตามความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงกระบวนการให้เป็นรูปแบบอัตโนมัติ ควบคู่ไปกับการบริหารงานตามแผนธรรมาภิบาล และแผนด้านสภาพภูมิอากาศ
สำหรับแผนกลยุทธ์ DEVCA ประกอบไปด้วย 1.ด้าน Developing market, Product, Model โดยมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับบรรจุอาหารที่มีความนิยม ขยายกำลังการผลิตจากกระบวนการเดิม รวมถึงพัฒนาสินค้ากลุ่มใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น 2. ด้าน Efficiency การบริหารจัดการต้นทุนโดยเน้นหลักการ Lean และปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 3. ด้าน Velocityเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 4. ด้าน Customer-centric เน้นการพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า และ 5. ด้าน Automation มุ่งปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อบริหารต้นทุนและสามารถแข่งขันในตลาดได้
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับแผนธรรมาภิบาล โดยดำเนินการยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชันทุกรูปแบบ ผ่านการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน พร้อมมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และพัฒนาประสิทธิภาพระบบแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ แผนด้านสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้าน Climate Action โดย จัดทำแผนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่ครอบคลุมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ทางอ้อม และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายและมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร ยกระดับประสิทธิภาพและเพิ่มความเป็นรูปธรรมในการดำเนินงานด้าน Climate Action ของบริษัทฯในอนาคต
“บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าแผนการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ โครงการ Jump+ จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการดำเนินธุรกิจให้แข็งแกร่ง สามารถเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน ตามแผนกลยุทธ์ DEVCA ที่วางไว้ รวมทั้งยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านสิ่งแวดล้อม ผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต” นายอภิรัตน์ กล่าว