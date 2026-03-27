หุ้นลงต่อผวาสงครามส่อเค้ายืดเยื้ออีกเป็นเดือนกดดันหนักเศรษฐกิจ-เงินเฟ้อ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าจะปรับตัวลงต่อ จากสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อ

แม้ประธานาธิบดีสหรัฐจะเลื่อนกำหนดโจมตีจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอิหร่านออกไปจนถึงวันที่ 6 เม.ย. แต่กลับทำให้ภาพสงครามยังคงลากยาวออกไปเป็นหลักเดือน เป็น Sentiment เชิงลบต่อตลาดหุ้น นักลงทุนยิ่งเพิ่มความกังวลผลกระทบที่จะเกิดต่อเศรษฐกิจ-เงินเฟ้อ และปัจจัยอื่นๆ ที่จะเป็นผลตามมาจากสงครามในครั้งนี้

โดยให้แนวต้าน 1,460 จุด แนวรับ 1,420-1,430 จุด