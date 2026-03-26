SCBXแจ้งตั้งแบงก์เอกซ์ จำกัดเดินหน้าVirtual Bank

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“SCBX”) แจ้งตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดตั้ง ธนาคาร แบงก์เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) โดยธนาคาร แบงก์เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยรายใหม่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ SCBX ถือหุ้นร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชน จำกัดด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 บาท และมีแผนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000,000 บาท ภายในปี 2569 หรือเมื่อบริษัทยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาจากกระทรวงการคลังเพื่อเปิดดำเนินการ
ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ ธปท. กำหนด
ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มประกอบธุรกิจร่วมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ได้แก่
KakaoBank Corp. หนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นผู้ให้บริการธนาคารดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเกาหลีและ
WeBank Technology Services Limited1
บริษัทย่อยของกลุ่มธนาคาร WeBank Co., Ltd. ซึ่งเป็นธนาคารดิจิทัลชั้นนำในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์
และการบริการด้านการเงินที่มีประโยชน์ต่อลูกค้าในประเทศไทย
โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการ
ดำเนินการต่างๆ ให้ทราบต่อไป