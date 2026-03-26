เอสซีบี เอกซ์แจ้งยุติธุรกรรมการลงทุนของธนาคารไทยพาณิชย์ใน Home Credit เวียดนาม

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)(SCB)
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567เมื่อวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2567 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 201เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 มีมติอนุมัติให้ธนาคารซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“SCBX”) เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (“สัญญา SPA”) กับ Home Credit N.V. เพื่อเข้าซื้อส่วนของทุน (Charter Capital) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ Home Credit Vietnam Finance Company Limited ด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ 20,973 พันล้านดอง (หรือเทียบเท่าประมาณ 31,000 ล้านบาท) ซึ่งอาจมีการปรับปรุงราคาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา SPA (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”) นั้น
เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกบางประการซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญา ส่งผลให้เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา SPA ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถดำเนินธุรกรรมดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารจึงมีมติอนุมัติให้ธนาคารเลิกสัญญา SPA เพื่อยุติธุรกรรมดังกล่าวซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของธนาคารแต่อย่างใด
ทั้งนี้ SCBX และ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในการก้าวสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของภูมิภาค พร้อมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มในตลาดอาเซียนที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป