TBN เปิดยุทธศาสตร์ “Built to Deliver” ขับเคลื่อนองค์กรสู่ผลลัพธ์ที่วัดได้

บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TBN ผู้นำด้าน Intelligent Digital Platform ประกาศเปิดตัวยุทธศาสตร์ “Built to Deliver” โดยขับเคลื่อนผ่าน 3 กลไกสำคัญ ได้แก่ SIMPLIFY, UNIFY และ CLARIFY เพื่อช่วยองค์กรลดความซับซ้อน เพิ่มความคล่องตัว และเร่งการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทางธุรกิจสู่การปฏิบัติจริง พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
แม้องค์กรทั่วโลกจะเร่งลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง แต่ความท้าทายสำคัญยังคงอยู่ที่การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจริง ไม่ใช่เพียงการมีเทคโนโลยี แต่คือการจัดการความซับซ้อนของระบบที่หลากหลาย ข้อมูลที่กระจัดกระจาย และกระบวนการทำงานที่ไม่เชื่อมโยงกัน ซึ่งล้วนเป็นอุปสรรคต่อการสร้างผลลัพธ์อย่างแท้จริง
นายปนายุ ศิริกระจ่างศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TBN เผยแนวคิด “องค์กรในวันนี้ไม่ได้ขาดเทคโนโลยีหรือแนวคิด แต่ขาดความสามารถในการนำสิ่งเหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ‘Built to Deliver’ จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยี และการดำเนินงาน ให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง”
ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ TBN นำเสนอ 3 กลไกหลัก ได้แก่
SIMPLIFY
ยกระดับการพัฒนาระบบด้วย Agentic AI Low-Code Platform ที่ช่วยเปลี่ยนแนวคิดทางธุรกิจให้กลายเป็นระบบที่พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความยืดหยุ่นในการพัฒนา และรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้อย่างทันท่วงที
UNIFY
เชื่อมโยงการบริหารจัดการสินเชื่อแบบครบวงจรผ่าน End-to-End Lending Solutions ครอบคลุมตั้งแต่การปล่อยสินเชื่อ การบริหารพอร์ต ไปจนถึงการจัดการสินทรัพย์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
CLARIFY
สร้างความชัดเจนในการบริหารสัญญาด้วย Contract Management System ที่รองรับตั้งแต่การสร้าง ตรวจสอบ อนุมัติ ไปจนถึงการจัดเก็บ ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความถูกต้องในการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ “Built to Deliver” สะท้อนบทบาทของ TBN ในฐานะพันธมิตรด้านดิจิทัล ที่มุ่งช่วยองค์กรเปลี่ยน “แนวคิด” ให้เป็น “การลงมือทำ” และต่อยอดสู่ “ผลลัพธ์ที่วัดได้” อย่างยั่งยืน สนับสนุนให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนแนวคิดสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ