ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.80-อ่อนค่าลงสอดคล้องสกุลเงินเอเชีย-ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(26 มี.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับประมาณ 32.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... เงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับการอ่อนค่าของสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชียและการร่วงลงของราคาทองคำในตลาดโลก ประกอบกับน่าจะมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ (ซึ่งในวันนี้ ขายสุทธิหุ้นไทย 481 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 1,709 ล้านบาท) นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ฯ ยังได้รับอานิสงส์จากสัญญาณยืดเยื้อของสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางด้วยเช่นกัน
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.60-33.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันและทองคำในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นและตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์ของผู้บริโภคสหรัฐฯ