มิลล์คอน สตีล ผนึก เมอแรนติ กรีน สตีล MOU ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่“Green Steel”

มิลล์คอน สตีล เอ็มโอยู เมอแรนติ กรีน สตีลร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กคาร์บอนต่ำใน ประเทศไทยและ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เดินหน้าขับเคลื่อน“Green Steel” ยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่ความยั่งยืน ในระยะยาว ชี้เป็นทิศทางของอุตสาหกรรม เหล็กทั่วโลกและสอดคล้องกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กครบวงจร ชั้นนำของประเทศ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU)กับ บริษัท เมอแรนติ กรีน สตีล ผู้พัฒนาธุรกิจเหล็กสีเขียวจากประเทศสิงคโปร์ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการผลิตเหล็กคาร์บอนต่ำ (Decarbonizing Steel) และส่งเสริมการผลิต Green Steel ในประเทศไทย
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในฐานะผู้เข้าร่วมงาน ได้กล่าวว่า “อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศ ผมพร้อมผลักดันและสนับสนุนให้เกิด Green Steel และมองไปข้างหน้าด้วยความตั้งใจที่จะเห็น Green Steel เกิดขึ้นในประเทศไทย”
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็กสู่ความยั่งยืนในระยะยาวเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็กสู่ Green Steel
โดยทั้งสองบริษัทจะร่วมกันพัฒนาแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระบวนการผลิตเหล็กและส่งเสริม การผลิตเหล็กคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเหล็กสู่ Green Steel อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือครั้งนี้ยังมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนามาตรฐาน แนวทาง และกลไกสนับสนุนการผลิต Green Steel ในประเทศไทย ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการค้าโลกและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล
“ความร่วมมือกับเมอแรนติถือเป็นก้าวสำคัญของมิลล์คอนสตีลในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การฆผลิตเหล็กคาร์บอนต่ำซึ่งถือเป็นทิศทางของอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกและสอดคล้องกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยความร่วมมือนี้จะช่วยเร่งพัฒนา Green Steel และเสริมศักยภาพ การแข่งขันของอุตสาหกรรมเหล็กไทยในระยะยาว”นายประวิทย์กล่าว
ด้าน นายเกษม รัตนสนธิ กรรมการบริษัท เมอแรนติกรีน สตีล จำกัด กล่าวว่า การลดคาร์บอน ในอุตสาหกรรม เหล็กต้องอาศัยความร่วมมือตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ความร่วมมือกับมิลล์คอน สตีล สะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาแนวทางเชิงปฏิบัติที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขณะที่ยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไว้ได้ประเทศไทยมีโอกาสเป็น ผู้นำระดับภูมิภาคในการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตเหล็กคาร์บอนต่ำและเราภูมิใจ ที่จะร่วมสนับสนุนการ พัฒนาในครั้งนี้รวมถึงผ่านการผลิต Green Iron ในอนาคตที่ประเทศโอมาน